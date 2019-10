Louveigné-Sprimont : Du maraîchage en auto-cueillette

Marie Destiné a choisi le beau métier de mère au foyer lorsque ses loulous se sont annoncés mais pour cette maman qui travaillait dans la restauration, une fois que ses enfants ont grandi, elle a voulu reprendre le boulot mais sans retourner aux fourneaux. Comme elle cultivait le potager familial, elle s’est dit que ce serait chouette d’étendre cette activité. Elle a donc repris une formation de maraichage et permaculture à l’institut de La Reid et la voilà lancée !

Marie cultive une sorte de grand potager…

C’est exactement cela et elle vous propose des légumes de base comme d’autres bien plus particuliers. Elle travaille seule et est aidée dans ses travaux par deux autres personnes avec lesquelles elle échange et partage les récoltes. Entre eux il n’y a pas de concurrence mais du partage de récoltes et de main d’oeuvre.

Ce petit trio est composé de Marie mais aussi de Kim Etienne du Fond des Pans et de Vanessa Moureau du Jardin Du Râble.

Lorsque vous parlez de légumes de base cela reprend quoi ?

Aux pommes de terre, carottes, poireaux… Mais à côté de ces légumes que nous connaissons, Maire effectue chaque année des essais et vous propose des choses très inattendues comme les poires de terre, les haricots tapir, les cardons… Le haricot km Tapir bio donne des gousses cylindriques et longues, de couleur verte au goût d’asperge. Elles mesurent jusqu'à 1 mètre. Tandis que la poire de terre ou yakon est un tubercule proche du topinambour.

Le jardin d’une année n’est pas celui de la suivante ou de la précédente

Comme Marie me l’expliquait, chaque année elle épluche le catalogue des graines qui lui sont proposées et elle se délecte de toutes ces variétés bizarres qu’elle tente de cultiver dans son jardin.

Son jardin accueille chaque année des variétés différentes et change ainsi au fil du temps. Le plaisir de Marie, c’est de faire découvrir toutes ces bizarreries à ses clients.

Une fois mon choix est établi, je passe commande ?

Vous pouvez mais à la différence à d’autres maraîchers, Marie vous propose de venir vous-même couper les légumes soit pour compléter votre propre production, soit pour préparer votre panier de la semaine.

Comment procède-t-on pour cette auto-cueillette ?

Vous vous rendez sur le terrain le samedi entre 10 et 17h, votre panier sous le bras et vous découvrez les légumes de saison. Auparavant, vous pouvez aller voir la liste des récoltes possible que Marie vous prépare chaque semaine sur son site ou sur FB.

Sur place, Marie laisse une place privilégiée à la vie sauvage, faune et flore.

Comme l’'humain a aussi une grande place au jardin Marie propose la récolte en auto-cueillette afin de mettre l'accent sur l'importance de retrouver ensemble les gestes de base de l'alimentation.

Les enfants sont évidemment les bienvenus pour venir à la découverte de la vie au jardin et à la récolte également.

Sur place est-il simple de retrouver les légumes ?

Un tableau sur place vous informe des légumes à récolter, des emplacements dans les jardins et des méthodes de récolte.

Le matériel de cueillette est mis à votre disposition, vous pouvez néanmoins prendre un couteau, un sécateur en cas d’affluence.

Essayez de prévoir les contenants pour emporter vos récoltes.



Des drapeaux seront mis devant chaque espace de récoltes pour vous repérer plus facilement. Seules les parcelles signalées par des drapeaux seront accessibles.

Certains légumes de culture fragile vous seront proposés déjà récoltés et portionnés.

Si je ne peux pas venir le matin, aurais-je encore du choix en fin d’après-midi ?

Là encore Marie ne manque pas de souplesse et est disposée à vous mettre de côté les légumes que vous souhaitez. Son plaisir est de vous faire partager sa passion pour les bons et vrais légumes.

Jardin du Mont Pointu

Rue de Cornemont 75 C

4141 Louveigné-Sprimont

0476 72 63 79

http://www.jardindumontpointu.be/

Irène Brône