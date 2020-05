Loué, testé et approuvé : cette fois c'est décidé, c'est le vélo pour ma mobilité !

Passer du vélo de loisir ou totalement inexistant en votre vie à l’usage utilitaire pourrait être un nouvel élan qui viendrait concrétiser cette idée jusqu’alors encore frileuse en votre tête. De surcroît, la crise sanitaire que l’on traverse actuellement a peut-être vivifié votre intérêt. Le vélo vous permettrait ainsi d’être acteur citoyen de ce changement de monde en contribuant à la préservation de la planète. Aussi, le fait de prendre les transports en commun vous effraie peut-être un peu en ce temps où les règles de distanciation sont de mises et rendues plus difficiles en ces espaces confinés.

Ils vous mettent en selle

Loué, testé et approuvé : cette fois c'est décidé, ce sera le vélo pour ma mobilité !

Pro Vélo est un point d’accueil qui rassemble des associations qui proposent informations et services à destination des (futurs) cyclistes. Il en existe quatre en Wallonie : à Mons, à Namur, en Brabant Wallon et à Liège.

Pro Velo vous accompagne vers une mobilité active et facilite votre transition vers le vélo.

Depuis 1992, l’équipe offre un soutien professionnel aux particuliers, aux pouvoirs publics et aux entreprises sous forme de services et de solutions " sur mesure ". Leur ligne de conduite : soutenir les cyclistes actuels et potentiels, enseigner la conduite à vélo, diffuser une image positive et accompagner la politique cycliste. Pro Velo contribue ainsi à une meilleure qualité de vie !

Tout un panel de services est proposé comme la réparation de vélos, des formations mécaniques, des bourses aux vélos, des infos touristiques, des locations à court et moyen terme,… Tout pour soutenir les citoyens dans leur décision de changement modal (location test, Guide achat, conseils…).

