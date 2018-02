Louane publie la vidéo de son nouvel single "Immobile" !

Après "On était beau" et "Si t'étais là", Louane nous propose aujourd'hui le troisième extrait de son deuxième album éponyme, un morceau intitulé "Immobile".

La jeune chanteuse de 21 ans vient parallèlement d'annoncer également sa présence cet été à Bertrix dans le cadre du Baudet'stival du 6 au 8/7.

Elle y partagera l'affiche avec Loïc Nottet et Calogero (têtes d'affiche du vendredi et du samedi) et viendra clore le festival pour la soirée du dimanche.

Pour patienter jusque-là, on vous propose de découvrir "Immobile" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !