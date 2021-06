Lost Frequencies : suivez son dernier livestream exceptionnel avant son départ en tournée

"Je me prépare à partir en tournée mais avant de faire mes valises, j’aimerais encore partager un live stream super cool. Ces derniers mois, nous avons tous dû repousser nos limites. Avec l’équipe fantastique d’ERASED Studio et le directeur artistique John Janssens, nous avons créé ‘Inside Out’. Une toute nouvelle production qui est devenue très cinématographique et artistique, tournée dans un lieu exceptionnel et avec une musique exclusive interprétée dans un autre format qu’un DJ set classique" a déclaré l’artiste à Sony Music.

Lost Frequencies vous régalera d’une quantité royale de beats juste avant le début du week-end. Ce vendredi 25 juin (17h ), vous pourrez suivre cette performance live surréaliste sur ses comptes Facebook , YouTube et Twitch . Depuis un lieu impressionnant et dans un cadre magnifique , Felix vous surprendra avec une performance live dans laquelle il sera lui-même aux keys et à la guitare et, cerise sur le gâteau, interprétera également un titre inédit .

Le Bruxellois Felix De Laet, plus connu sous le nom de Lost Frequencies, s’est démarqué dès 2014 et son tube Are You With Me. Il enchaîne depuis les singles et remixes entêtants. Le dernier en date ? Rise, déjà disque d’or en Belgique et aux Pays-Bas, caracole en tête de l’Ultratop depuis 13 semaines et fait la fierté de son nouveau label, Sony.

Comme l’indique Rise, êtes-vous prêts à faire la fête lors de ce livestream pour célébrer la fin de cette année bien sombre ?