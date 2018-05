Notre compatriote bruxellois Felix De Laet mieux connu sous son pseudonyme Lost Frequencies donne une suite à ses nombreux tubes !

Après "Crazy", "Reality", "Are you with me", "Beautiful life" ou encore "All or nothing", Lost Frequencies convoque la star anglaise James Blunt pour son nouveau single !

C'est lui qui vient poser sa voix sur "Melody", un nouveau tube en puissance à découvrir ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !