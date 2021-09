Lorie Pester dévoile les premiers pas de sa fille Nina à ses abonnés

En août 2020, Lorie Pester a donné naissance à une petite fille prénommée Nina, qui ne cesse de faire le bonheur de la jeune maman . En effet, Lorie a à nouveau partagé avec ses abonnés un de ses nombreux moments de bonheur avec sa fille, qui a fait ses premiers pas ce dimanche 19 septembre, moment privilégié et attendrissant qu’elle a immortalisé dans sa story Instagram. ' Ça fait un mois "qu’elle marche seule" ! Elle grandit trop vite ! ' écrit-elle sur la vidéo adorable dans laquelle on peut voir Nina, chaussée de petites baskets bleues , poser un pied devant l’autre. La vidéo est accompagnée de la chanson " Je marche seul " de Jean-Jacques Goldman.

Fière et heureuse maman d’une petite Nina d’un an, la chanteuse et actrice a permis à ses abonnées d’assister avec elle à un énorme cap dans la vie d’un enfant.

Après avoir participé activement à Demain nous appartient dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de police de Sète, entre 2017 et 2019, l’actrice avait annoncé son retour dans la série il y a quelques mois. Elle émet cependant une certaine distance avec ce retour : "Ma vie n’est plus à Sète. J’en ai parlé avec la production. Je leur ai demandé s’il était possible que je fasse des allers-retours une fois par an. On va voir. Pour l’instant, je suis là pour une arche que j’ai commencé à tourner en décembre", a-t-elle confié dans une interview récente à Télé-Loisirs. Cette déclaration ne l’empêche pas d’avoir beaucoup d’attachement pour l’équipe de la série ainsi qu’un brin de nostalgie qu’elle a partagé il y a peu sur Instagram :