Lola Dubini se confie sur sa préparation mentale et physique pour "Danse avec les stars"

Dans le Zap Télé, Livia nous parle de la prochaine saison de Danse avec les stars et nous présente les nouvelles recrues de l’émission. Parmi elles : Lola Dubini, une chanteuse, actrice, youtubeuse et humoriste de 27 ans. Afin de pouvoir se donner à fond, la jeune artiste s’entraîne avec un coach sportif !

La onzième saison de Danse avec les stars arrive bientôt et le casting se dévoile de plus en plus. Parmi les nouveaux noms, il y a Lola Dubini. Si ce nom ne vous dit rien à première vue, Lola Dubini connaît déjà bien le paysage audiovisuel francophone puisqu’elle a participé à de nombreuses émissions, comme La France a un incroyable talent, La Nouvelle Star, Le Meilleur Pâtissier ou encore Fort Boyard. Elle a fait plusieurs de voix dans des films d’animation, et elle est aujourd’hui chanteuse, avec notamment une chanson aux côtés de Boulevard des Airs, Tu seras la dernière, sortie en 2020. La jeune artiste de 27 ans avait déjà été contactée avant la pandémie pour intégrer le casting de la onzième saison qui avait été annulée à cause du Covid. Elle explique être ravie d’avoir été contactée à nouveau pour finalement participer pour de bon à l’émission, mais que celle-ci représente pour elle un challenge mental, mais également physique. En effet, Lola révèle avoir une assez mauvaise condition physique et par conséquent, s’entraîne avec un coach sportif depuis un mois avant d’entamer les entraînements, "pour avoir un peu de cardio, sinon je vais mourir". La jeune artiste compte bien se donner à fond puisque sa famille et ses amis adorent l’émission et sont ravis de la voir intégrer le casting. Dans son post sur Instagram pour annoncer la nouvelle, elle précise avec humour : "Trop hâte d’apprendre à être une star" !