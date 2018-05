Loïc Nottet taille un single sur mesure pour Louane !

Anne Peichert de son vrai nom cartonne actuellement avec son deuxième album éponyme paru le 10/11/2017 qui succède à "Chambre 12" qu'elle avait écoulé à près d'un million d'exemplaires (double disque de diamant).

Louane en avait déja extrait "On était beau", "Si t'étais là" et "Immobile" que vous avez pu entendre sur Vivacité !

Après son passage à Forest-National vendredi dernier, elle publie un quatrième single intitulé "No" que lui ont offert Patxi Garat et Loïc Nottet et sur lequel on reconnait immédiatement la touche inimitable de notre compatriote !

Si vous avez raté son concert bruxellois, Louane sera de retour en concert avec Vivacité le 08/07 au Baudet'stival !

Découvrez sans plus attendre le nouveau single de Louane "No"