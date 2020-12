Loccio, la réponse artisanale liégeoise à la crise sanitaire

Ils sont six et ont plusieurs points communs : ils sont liégeois, artisans, portés par les mêmes valeurs humaines, écologiques et entrepreneuriales. Ces dénominateurs communs leur ont permis de se réunir autour d’un même projet : Loccio. C’est le nom de leur collectif, mais aussi du coffret qui enferme leurs productions, toutes bios et fabriquées en province de Liège !



Devant les ravages économiques qu’entraîne la crise sanitaire, et le manque à gagner de ces jeunes artisans dont les produits sont écoulés sur les marchés de Noël (annulés cet hiver), il ne leur a pas fallu plus de quinze jours pour prendre la décision de se réunir dans un collectif. Action, réaction !



Ainsi, le coffret Loccio voit le jour et est composé de la bière blonde Badjawe, du jus de pommes de l’atelier Constant Berger, du savon lîdjeu, des paquets de pâtes au chanvre des sœurs Goffart, les Binettes (une tartinade aux carottes) et de millésime chocolat (le bean to bar du chocolatier Jean Christophe Hubert).



Il est encore temps de commander le coffret Loccio pour les livraisons de décembre et janvier. Les entreprises et les particuliers sont invités à se faire plaisir et peut etre aussi à découvrir des produits encore méconnus !



Les six artisans maitrisent le produit de A à Z, de la production du contenu à l’empaquetage. Les prestataires de service autour du projet, soit l’entreprise de packaging, d’identité visuelle et de transport sont également liégeoises.



Le coffret est visible sur le site www.loccio.be où sont présentées toutes les formules possibles…



Il est possible, pour les entreprises, de faire sigler le coffret en y apposant leur logo. Le coffret est livré soit en point unique, soit chez un proche ou alors à retirer chez l’un des artisans !

