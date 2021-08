Lionel Messi au PSG : Camille Lellouche lui envoie un message drôle et engagé

C’est l’événement du mercato qui agite la planète football : Lionel Messi a débarqué au Paris Saint-Germain après la non-prolongation de son contrat au FC Barcelone . La superstar argentine arrive à l’âge de 34 ans, et 20 saisons passées chez les blaugrana, dans un effectif pléthorique de vedettes dans le club racheté en 2011 par les Qataris et leurs pétrodollars.

La chanteuse et comédienne de 35 ans a adressé un message à la fois humoristique et politique au nouveau joueur du club francilien sur Instagram.

Sur Instagram, l’humoriste et chanteuse, dont le single Mais je t’aime en duo avec Grand Corps Malade a conquis le public, a interpellé le nouvel attaquant parisien dans un message vocal humoristique mais surtout engagé.

"Coucou Leo, j’espère que tu vas bien. Franchement, félicitations pour Paris, c’est cool" déclare-t-elle avant de solliciter son aide : "En revanche, je voulais savoir, en termes de tout ce qui est incendies, tornades, tsunamis, Covid, est-ce que tu peux donner un peu d’argent s’il te plaît ? Parce que ça commence à être la merde. […] Ton transfert à Paris, nous, on s’en fiche un peu, tu vois. Ne le prends pas pour toi personnellement. Mais on s’en fiche. Tu as de l’argent, c’est cool, mais donne un peu pour toute la merde. En ce moment, c’est un peu la merdasse. Super, voilà, tiens-moi au courant. Embrasse tout le monde, bises, bises".

Un message drôle mais qui pointe donc du doigt le salaire mirobolant des joueurs – Messi a signé un contrat de deux ans et gagnera 41 millions d’euros par saison – et un transfert qui occulte les catastrophes environnementales qui sévissent sur le globe au moment où le GIEC a dévoilé un rapport alarmant sur l’évolution du climat.