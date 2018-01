LinKube, incubateur étudiant

Tu es originaire de la région Namuroise et/ou inscrit de manière régulière dans un établissement supérieur de la province de Namur ? Tu es jeune diplômé ? Tu as entre 18 et 30 ans et tu es inscrit dans un cursus scolaire de plein exercice ?

Alors, LinKube est fait pour toi ! LinKube est le nom de l'incubateur étudiant à Namur. Il s'agit d'un dispositif mis en place par l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation, dans le cadre du Plan Marshall 4.0. Le but : permettre aux étudiants de créer leur entreprise en parallèle de leurs études. Les étudiants dont le projet a été retenu sont accompagné par les coachs du BEP (Bureau Economique de la Province) et hébergés au TRAKK en vue de développer et concrétiser leur entreprise, en poursuivant leur cursus scolaire et avec un maximum de chance de succès. Ecoutez Coralie Dufloucq, gestionnaire de projets au micro de Jean-Marc Decerf...

Linkube est situé Avenue Reine Astrid à NAMUR 081 71 71 17 Et plus d'info via le SITE