Line Renaud dépeint un portrait sombre d’Édith Piaf : "Elle était très méchante"

Si la chanteuse et meneuse de revue a vécu une longue et incroyable carrière, elle n’a pourtant pas vu la vie en rose comme le chantait l’autre star française de son époque, Édith Piaf . Et c’est précisément à cause de la Môme que Line Renaud aurait vécu un moment difficile au cours de ses glorieuses années.

Pour celle qui a été la marraine de Johnny Hallyday, la nature de cette jalousie était "d’ordre personnel" chez Édith Piaf. "Elle avait une revanche à prendre sur la vie. Et donc sa revanche, c’était les hommes. Ils étaient tous, les uns derrière les autres, dans le lit d’Édith Piaf. Et donc elle détestait les femmes plus jeunes. En plus, vous savez, les carrières d’artistes ça monte et ça descend, et à l’époque en 1954, elle n’avait pas de succès de disques depuis longtemps…" précise-t-elle.

Coup du sort, c’est cette mésaventure avec la Môme qui amène Line Renaud à tenter sa chance cette année-là aux États-Unis. Le soir-même après la demande douloureuse de son directeur artistique, elle se produit au Moulin Rouge. Bob Hope, célèbre animateur de télévision aux États-Unis, qui l’admirait dans la salle, lui propose dans la foulée un contrat au pays de l’Oncle Sam.

Line ne regrette donc rien, ni le mal qu'on lui a fait, tout ça lui est bien égal.