Lierneux : La Bergerie de la Lienne

Le printemps est la saison qui voit revenir les fromages de brebis sur les étals. Saviez-vous que près de chez nous, la Bergerie de la Lienne à Lierneux fabrique, entre autres, un fromage de type feta ?

Aujourd’hui, nous partons pour la belle région de Lierneux, dans un cadre idyllique de Grand-Heid sur les hauteurs de la Lienne. C’est là que Nadia et Jon ont installé leur Bergerie de Lienne il y a 3 ans déjà.

Une belle histoire, une fois de plus ?

Effectivement car tout commence avec un terrain que les parents de Nadia possédaient et sur lequel ils avaient mis des moutons. Avec le lait, ils confectionnaient des fromages pour leur propre consommation. Cela a donné à Nadia et son mari, Jon qui est Islandais de s’y installer et de construire une bergerie dans laquelle ils élèvent une cinquantaine de brebis de race Lacaune. Les Monts de Lacaune dans le Tarn, sont à l'origine du nom de la brebis. La race Lacaune résulte de la sélection des meilleures brebis des différentes races locales présentes dans le rayon de Roquefort.

J’imagine que la qualité du lait est importante

Et les brebis qui profitent des prairies herbeuses entourant la ferme et, quand la météo est plus capricieuse, elles se reposent tranquillement dans leur étable. La race des brebis Lacaune conjuguée à ces bonnes conditions d’élevage donne un lait parfait pour les productions fromagères.

Et c’est à partir de ce bon lait de brebis qu’ils fabriquent différents types de fromages artisanaux au lait cru. Parmi ces fromages vous en trouvez des frais, des pâtes dures, des yaourts et aussi un fromage de type feta.

Pourquoi insister sur la dénomination « type feta » ?

Dès l'Antiquité, la feta était produite en Grèce à partir de lait de brebis. Mais à partir des années 1930 la production de feta commence à se développer au-delà des frontières grecques. La France, l'Allemagne et le Danemark deviennent alors de gros producteurs mais remplacent souvent le lait de brebis par du lait de vache.

Mais depuis 2002, la feta dispose d'une AOP européenne (Appellation d'Origine Protégée). Concrètement, cela veut dire que seule la feta produite en Grèce à partir de lait de brebis peut porter cette appellation. Autrement dit, la feta élaborée ailleurs doit se trouver un autre nom.

C’est ce qu’ont fait Nadia et Jon…

Et leur Fétalienne est excellente tout comme leurs fromages frais nature ou épices ou encore leur tomme.

Nadia et Jon vendent leurs produits dans des magasins régionaux mais aussi directement à la ferme.

Attention à partir de mi-octobre, les brebis sont au repos et la Bergerie de la Lienne ne produit donc plus de fromages frais, de Fetaliennes et de yaourts. Les tommes restent disponibles

L’endroit de la bergerie bénéficie d’une vue magnifique…

Nadia et Jon vous proposent d’en profiter chaque dimanche et vous pourrez déguster leurs fromages et savourer une boisson locale sur leur terrasse qui surplombe la vallée.

Si vous voulez avoir une idée de l’endroit, je vous propose de visionner la vidéo qu’ils viennent de mettre en ligne sur leur page FB.

Quelques mots à propos des fromages de brebis au lait cru ?

Le lait de brebis est très riche en matières grasses, deux fois plus que le lait de. Toutefois, ses molécules de lactose sont plus petites le rendant plus facile à digérer. Un fromage fabriqué à base de lait de brebis contient beaucoup plus de calcium, ce qui fait qu’il est très énergétique. Pour avoir le même volume de lait obtenu après la traite d’une vache, il faut au moins 20 brebis, ce qui rend ce fromage plus rare et plus cher. Ce type de fromage, surtout transformé en tomme, est beaucoup mieux accepté par les personnes intolérantes au lactose. Ce lait est aussi plus riche en protéines (5%) et en lipides (7%) que celui de la vache.

Quelques mots à propos de la consommation de la feta ?

La feta est généralement commercialisée dans une saumure, elle s'associe parfaitement aux salades mais aussi à des préparations telles que des bricks, des tartes salées et d'autres entrées chaudes. Sans saumure, la feta se dessèche rapidement. Vous pouvez donc la conserver aussi dans de l’huile.



Bergerie de la Lienne

Grand Heid 19

4990 Lierneux

0479 87 05 54

Page FB : bergerie de la lienne

Irène Brône