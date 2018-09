Liège : Les pâtes ou insectes et autres

On ne présente plus les Sœurs Goffard qui subliment les insectes depuis 4 ans dans leurs pâtes Al Dento. Mais aujourd’hui, elles vous proposent une nouvelle gamme de pâtes sans insectes à base soit d’œufs, soit d’orties.

Les pâtes aux insectes tout le monde en a beaucoup parlé, mais pourquoi se lancer dans ce projet ?

L’idée de Géraldine et Sophie est de faire découvrir les insectes comestibles. L’idée est née après un voyage de Géraldine en Afrique où elle a pu découvrir les différents insectes comestibles. Comme toutes deux le rappellent, les insectes sont des ingrédients à haute valeur nutritionnelle et environnementale.

Elles se sont tournées vers les ténébrions meuniers…

Ces petits vers de farine, ni plus ni moins des cousins éloignés des crustacés comme nos crevettes. Les ténébrions meuniers ont le même gabarit que les crevettes grises et ont pourtant l’effet nutritionnel du bœuf. En 12 semaines en moyenne, il est donc possible d’amener à table une qualité de protéines équivalente aux viandes tout en générant un faible impact sur l’environnement.

De quoi se composent ces pâtes aux insectes ?

Les insectes sont déshydratés et moulus finement avant d’être mélangés avec la semoule de blé dur pour fabriquer des pâtes. Précisons encore que le tout est produit de manière bio même si les pâtes ne sont pas labellisées car d’un point de vue administratif, aucune case n’est prévue pour octroyer le label bio aux insectes !

Bref, ces pâtes vous permettent de composer un repas équilibré et savoureux au doux goût de céréales et de noix.

Juste une précision, où sont produits ces vers ?

Ceux qu’utilisent Géraldine et Sophie sont produits en Europe, soit en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

Saviez-vous qu’1 personne sur 3 dans le monde consomme des insectes par plaisir. Pourquoi ne pas essayer ? La FAO, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, encourage la consommation d’insectes car elle nécessite moins d’aliments et d’eau que la production de bétail pour arriver à croissance et que son impact sur l’écosystème est minime. ALDENTO ne vise pas à remplacer totalement la consommation de viande, mais à apporter une alternative à tous ceux qui souhaitent varier les sources de protéines.

Et puis, il y a cette nouvelle gamme sans insectes…

Toujours basée sur le même principe de pâtes équilibrées avec lesquelles il n’est pas nécessaire d’ajouter de la viande car l’apport de protéines est amené d’un côté par les œufs et de l’autre par les orties qui sont une importante source de protéines. Le tout entièrement bio et commercialisé sous l’appelation des " Frangines " !

C’est l’histoire d’une success-story…

On ne peut pas mieux dire car au départ, les deux sœurs partageaient un atelier dans le namurois et leur développement était tel qu’elles ont dû trouver un autre local et c’est ainsi qu’elles occupent aujourd’hui l’ancien appartement de leurs grands-parents dans le centre de Liège. Mais elles ne comptent pas s’arrêter en chemin et en ce moment, elles se lancent dans un crowdfunding et elles s’associent à la plateforme de crowdfunding LITA.co pour inviter les citoyens à décupler l’impact sociétal en participant à leur croissance, en y devenant actionnaires. Cette opération s’adresse aussi bien aux privés qu’aux associés et investisseurs professionnels.

Goffard Sisters - ALDENTO pâtes artisanales à la farine d'insectes

Rue Eugène Ysaye 4 - 4000 Liège

www.goffardsisters.com





Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à 18h30, 19h30, 20h30… Soit toutes les heures trente jusqu’au lendemain et ensuite en ligne sur le site.