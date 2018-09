Liège Guillemins & Fragnée

Aujourd’hui on peut se faire plaisir et bien manger aussi à proximité des écoles… Eric Merken vous a donc sélectionné quelques bons plans pour nos étudiants mais aussi pour leurs parents bien entendu…

Cette semaine on commence par les quartiers de Fragnée et des Guillemins et la semaine prochaine on ira plutôt en province…



La Dolce Vita

Cette sandwicherie se situe juste en face des Rivageois, dans la rue de Fragnée. Franca Vous y dégusterez des Wraps mais aussi des pâtes. Il est également possible de réserver votre sandwich pour éviter la file à midi..

Rue de Fragnée 138

Si vous avez un peu plus de temps, n’hésitez pas à vous rendre à deux pas de là...

La Traviata

Un restaurant italien et plus précisément sicilien. Ce qu’on apprécie le plus ici ce sont les spécialités siciliennes d’Enzo qui fait encore tout lui-même. Les pizzas sont également à emporter si vous voulez manger à l’école. Une de nos adresses préférées dans le quartier.

rue Auguste Buisseret, 28

Petit tour vers la gare des Guillemins pour un grand classique indémodable

Madame Pita

Ici on sert bien plus que des pitas. On travaille avec des produits artisanaux. Il faut bien admettre que la qualité n’est pas toujours l’apanage de ce genre d’établissement... Et bien Madame Pita est un peu l'ovni du secteur, elle propose aussi des pâtes au chili, des boulets liégeois et des desserts fait maison.

rue Paradis, 120





Si vous aussi vous avez des nouvelles fraîches concernant les bonnes adresses à Liège et en province, n’hésitez pas à nous les communiquer via la page Facebook “Oyé Oyé” ou via le blog oye-oye.be