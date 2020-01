Liège en 3 news positives

L’ancienne caserne militaire de Blegny est devenue aujourd’hui un espace d’accueil pour les petites et moyennes entreprises. L’objectif de la commune est de métamorphoser un site abandonné en un business centre. Ici c’est l’esprit village (à l’image de la commune) qui prime : des événements sont organisés pour que les voisins se rencontrent et établissent des partenariats. Et l’opération est plutôt réussie avec la naissance de 70 projets en 4 ans – de la société Com.une à une salle de crossfit - et un nouveau dynamisme pour la région.

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

Grignoux : bilan réjouissant

L’année 2019 aura été bonne pour le groupe liégeois, qui possède des cinémas à Liège et à Namur, avec un total de 608.000 entrées. Autre raison de se réjouir, de nombreux films diffusés dans les cinémas des Grignoux ont passé la barre symbolique des 10.000 entrées : Green book, Joker, Hors normes, Parasite, Once upon a time in Hollywood et La belle époque.

Une programmation qui visiblement plait et rencontre les goûts des spectateurs de ces cinémas. Notons aussi que ceux-ci se distinguent également des grands groupes de la région en proposant les films dans leurs langues originales et des rencontres et débats à thème.



Malgré la télévision, le streaming et les vidéos à la demande, l’expérience du cinéma attire toujours !

