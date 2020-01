Liège en 3 news positives

Le traditionnel break des fêtes de fin d'année se solde généralement (assez logiquement nous devons bien le reconnaitre) par la rentrée de janvier et aussi par le bilan de l'activité touristique en Province de Liège. Et ce dernier est plutôt positif avec une hausse de fréquentation de 3,1% sur le plan de l’hébergement et de 1,7% au niveau des sites touristiques . Mention spéciale à des expositions d'envergure qui ont attiré de nombreux visiteurs : Hyperrealism sculpture à la Boverie, Toutankhamon à la gare des Guillemins, les Lutins du Père Noël au Prehistomuseum ou encore l'exposition consacrée à Darwin à la Cité Miroir. D'où viennent ces touristes curieux de découvrir Liège ? De manière générale des autres provinces de Belgique et des pays limitrophes. Mais on peut ajouter qu'à cette période 42% des touristes qui aiment poser leurs valises chez nous sont flamands, 22% néerlandais et 9% français.

Comme tous les 15 jours, on fait le tour des actualités positives qui mettent en valeur Liège et les Liégeois. Une initiative qui vise à positionner positivement Liège et ses acteurs en Belgique et à l’étranger.

Concept exclusif, les jeunes Bulldogs sont devenus le premiers club de la Beneleague à bénéficier d'une telle section. Et le succès est au rendez-vous avec des élèves de plus en plus nombreux ! La formation compte même 2 filles et un Irlandais qui a été redirigé vers cette école liégeoise pour la qualité du programme.

Non, ils ne sont pas très méchants mais peuvent faire preuve de mordant quand ils montent sur le terrain. Les Bulldogs de Liège sont l'équipe de hockey sur glace liégeoise et réalisent une belle saison cette année. La clé ? Du courage, des entrainements payants mais également la mise en place d'une formation sport-étude, en collaboration avec l'école Liège Atlas .

Piscine Jonfosse

Depuis 2002 et la fermeture des bains et thermes de la Sauvenière, les Liégeois n’avaient plus de piscine sur la rive gauche du centre-ville. Après des années de chantier, la piscine Jonfosse ouvrira ses portes le samedi 18 janvier prochain au grand public, liégeois et non liégeois. Ce nouveau centre aquatique répondra aux besoins du public le plus large. Elle accueillera les nageurs individuels, les familles, les clubs sportifs et les écoles.

La bâtiment a été conçu pour s’aligner de façon harmonieuse par rapport aux constructions existantes, préserve l’intimité des baigneurs et sa conception assure une large luminosité naturelle tant en toiture qu’en façade. Le bâtiment a été construit avec 70% de matériaux recyclables et une attention particulière aux énergies renouvelables et au fonctionnement du lieu grâce à celles-ci.

On évalue, selon une estimation raisonnable, le nombre potentiel d’entrées à 100.000 par an et 16.000 entrées avec les clubs sportifs.

Petit plus, un espace restauration est prévu et des bains publics seront également à disposition. Les derniers avaient été fermés avec la Sauvenière, ils font désormais leur retour dans le paysage liégeois.

Avec la piscine Jonfosse, c’est un nouvel élément qui vient enrichir la vie des habitants mais qui contribue aussi à la métamorphose et l’attractivité de Liège.

