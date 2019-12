Liège en 3 news positives

Il s'en passe des choses du côté de Liège et comme tous les 15 jours, nous nous focalisons sur les news positives... Quoi de mieux avant de célébrer la nouvelle année ?

Liège in the poket

Si vous oubliez le jour de sortie des poubelles, l'horaire de votre bus, que vous voulez suivre l'actu de la ville et commandez facilement vos documents administratifs, alors c'est nouvelle appli de la ville de Liège est faite pour vous.

Elle centralise en effet bon nombre d'informations et de services : horaires de bis et trains, les services communaux géolocalisés, l'E-guichet, les emplacement Shop and Drive, un formulaire "plus belle la ville" pour signaler des incivilités ou encore un gestionnaire de cartes de fidélité... Le plus ? Le tout est entièrement personnalisable : vous ne recevez les infos et les notifications que pour ce que vous sélectionnez.

En savoir plus : c'est par ici !

Les gaufres à travers le monde

Tout Liégeois qui se respecte se doit de manger une seule sorte de gaufre : la gaufre de liège ou typiquement appelée gauff’ au suc’ ! Comment résister à cette douce odeur qui, et c’est plutôt de saison, envahit les rues…

Si la recette de la gaufre est originaire de notre région, il existe bon nombre de déclinaisons (sucrées et salées). Et certaines font qu’on s’éloigne de la gaufre au sucre perlé qu’on connaît. Tout d’abord, en Scandinavie où on se régale de rosettes cookies soit une gaufre plutôt sèche et fine et qui a la forme particulière d’une rosace. Direction l’Italie ou on a des Pizella ou Ferratelle, typiques de centre du pays. C’est une galette fine, parfois sèche, parfois molle et qui peut être parfois confite. On en trouve même en forme de cœur !

Et enfin, la plus exotique, venue tout droit d’Hong-Kong, la Bubble Waffle. Plate comme une creppe mais avec des bulles apparentes, elle est roulée dans un cornet et garnie de glace, chocolat, bonbons…

Il faut parfois faire preuve d’ouverture d’esprit ou d’appétit pour toutes les goûter.

2019 en news positives

2019 fut encore une année riche en succès tant au niveau des initiatives, des événements que des Liégeois qui se sont distingués en métropole liégeoise et en dehors.

Liège s’embellit avec le retour du Perron son emblème fétiche entièrement rénové place du Marché, des novelles fresques street art et l’arrivée du tram dont on a pu visiter un wagon lors de l’exposition de la maquette grandeur nature sur l’espace Tivoli.

En matière de distinction, 3 médailles d’excellence ont été remportées par des étudiants liégeois au Worldskills, la Légia a été élue meilleure pils du pays et le Vin de Liège a reçu la médaille d’or au concours mondial de Bruxelles. Et on a fêté les 100 ans d’une médaille historique : la Croix de la légion d’honneur à la ville de Liège.

Et que dire des Liégeois qui ont brillé sur la scène internationale ! Philippe Gilbert a gagné Paris Roubaix, Nafi repart l’argent pour l’heptathlon et Robin Vanderbemden le bronze avec les tornado (4x400m) aux mondiaux d’athlétisme. L’autrice Caroline Lamarche a remporté le Goncourt de la nouvelle, Natacha Delrez la finale du concours international " Ma thèse en 180 secondes " et Marcel Renard ou " tonton Marcel " s’est vu remettre de prix de la francophonie vétérinaire pour son travail auprès des animaux de compagnie.

Sans oublier 2 liégeois partis s’expatrier en Afrique du Sud pour partager l’un des mets de la gastronomie liégeoise avec un foodtruck de gaufres de Liège.

Merci pour tous ces beaux moments !