Liège en 3 news positives :

Il s'en passe des choses du côté de Liège et comme tous les 15 jours, nous nous focalisons sur les news positives de cette mi-novembre...

Liège sera food ou ne sera pas…

Si 2020 sera l’année du rat, des Jeux Olympiques de Tokyo et de l'Exposition Universelle à Dubaï, elle sera aussi celle de la food à Liège avec des initiatives nouvelles, parfois fun, qui raviront les amateurs de nourriture !



Pour se mettre en jambe, on terminera l'année avec festival Liège en Pâtes où on pourra en déguster à volonté (les préventes pour l'événement du 6 décembre sont déjà disponibles).

On enchainera après les fêtes de fin d'année (histoire de tasser le tout) avec Le Festival de la Raclette. Soit 2 jours entier dédiés à la divine raclette !



Enfin, si vous avez aimez le festival food truck de l'été dernier dans le parc d'Avroy, vous serez ravis d'apprendre que les organisateurs planifient à différents moments de l'année un marché de street food couvert ! Un concept spécial (et unique) en Belgique: un marché couvert de plus de 3 000 mètres carrés.

Festival Liège en pâtes

Festival de la raclette

Marché street food couvert

Des cadeaux innovants " Made in Liège "

Décembre approchant, on commence à penser fêtes ! Et si cette année, on offrait des cadeaux innovants et inédits "made in Liège" ?! Non, ce n'est pas un oxymore mais la proposition du Venture Lab. L'incubateur a proposé à ses entrepreneurs de réaliser leur propre catalogue de cadeaux reprenant leurs produits et services. On y trouve : des paniers garnis (Boulangerie l'Alternative), des tartinades bio (Les Binettes), des sneakers "seconde vie" (Karma is a B), un séjour dans l'univers des Tiny Houses... Cela change des traditionnels coffrets et cela permet surtout de faire connaitre de jeunes entrepreneurs liégeois passionnés ! Double point de karma !

Des specul’haus locaux

Point de gaufres, de boulets ou de lasagnes pour ces étudiants qui souhaitent financer leur voyage de fin d'étude à Pragues. A la place, une des classes de l’Institut Sainte-Marie Providence à Seraing (option science économique) propose un projet plein d'ambition à travers sa mini-entreprise, " Spécul’Hauss ". Ce sont des packs contenant un mélange tout préparé pour la confection de spéculoos, préparé par les élèves themselves au sein de l'école sous l'oeil attentif de leurs professeurs.

Le plus ? Des ingrédients sains et locaux composent le mélange : la farine du Moulin Bodson situé à Villers-l’Évêque et la cassonade de Tirlemont. 150 packs ont déjà été vendus.

Avec ce projet, l’établissement sérésien entend bien prendre part au concours lancé par l’ASBL" Les Jeunes Entreprises ".

