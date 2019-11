Liège en 3 news positives :

Il s'en passe des choses du côté de Liège et comme tous les 15 jours, nous nous focalisons sur les news positives ! Les voici...

From Liège To Vienne

En ce mois d’octobre, avaient lieu les commémorations du centenaire de la remise de la Croix de la Légion d'honneur à la ville de Liège. Elle célébrait la bravoure et la résistance héroïque de Liège (et de ses valeureux habitants).



Tous les Liégeois fréquentant le centre-ville connaissent la place de la République française, la rue Joffre ou le boulevard Raymond Poincaré rebaptisés ainsi en lien avec la première guerre mondiale.

Mais saviez-vous que cette distinction a encouragé des changements dans le monde, célébrant Liège la résistante : la station de métro parisienne "Berlin" fut rebaptisée "Liège", et la "rue de Berlin" renommée "rue de Liège" dans les 8eme et 9eme arrondissements de Paris. Mais aussi : Liège Street à Cannington (Australie), Via Liegi (Rome) Calle Lieja à Alicante (Espagne), Liege Street à Providence (USA), rue de Liège à Montreal, etc

Autre conséquence historique, le célèbre café liégeois s’appelait à l’origine le café viennois. Durant la première guerre, un tenancier de café parisien décida, en signe de résistance à l’ennemis, de changer l’appellation d’origine du dessert. Et les autres enseignes ont suivi.

Et puisqu’un train de nuit permettra en 2020 de rejoindre Vienne au départ de Liège, ce sera l’occasion d’aller vérifier si la tendance s’est répandue jusqu’à la capitale autrichienne.

Happy Birthday Creashop

Cela fait 5 ans que l'initiative Créashop est née à Liège pour redynamiser le centre ville et les quartiers aux alentours. L'objectif est de mettre des moyens à disposition pour convertir des zones de cellules commerciales mortes en quartiers attractifs : des primes couvrant jusqu’à 60% des frais d’ouverture, des loyers préférentiels et progressifs…

Avec pour résultat, 45 commerces en activités dans différents quartiers : des bars à vin, des épicerie locales (voire 0 dechet), des boutiques de créateurs...

Les passions d'hommes et femmes se voient concrétiser dans des projets qui, à leur tour, contribuent à l'attractivité de la ville.



Le concept connait un tel succès qu'il a été repris dans de nombreuses villes en Belgique. Liège, the place to shop !

Un Prix Nobel de la paix à Liège

L’Université de Liège s’apprête à accueillir un grand monsieur : le docteur Denis Mukwege. Aussi connu sous le nom de " l’homme qui répare les femmes " (son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes est mondialement reconnu), il inaugurera le 1er congrès de la chaire Mukwege avec une conférence sur "Les droits de l'enfant et la violence de la guerre".

La venue du docteur Mukwege est avant tout l’opportunité d’aller écouter cette personnalité inspirante, prix Nobel de la paix (en 2018) mais aussi doctor honoris causa de l’ULiège, classé 35eme parmi les personnalités les plus influentes selon le magazine Fortune (2016), cité par des rappeurs ou encore personnage de BD.

Conférence gratuite et ouverte à tous à l’université de Liège (Sart Tilman). Sur inscription. Le mercredi 13 novembre à 14h30.

