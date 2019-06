Liège : Cinq Thés

Vous êtes plutôt thé ou café ? Si vous appréciez siroter un bon thé bio et de chez nous, découvrez le travail de Tristan Parotte et ses Cinq Thés.

Tristan Parotte est étudiant en littérature à l’université de Liège quand il découvre le bonheur de savourer un bon thé. Thé et littérature font bon ménage… C’est ainsi qu’est né le projet de Cinq Thés.



Tous celles et ceux qui aiment le thé n’en produisent pas…

Nous sommes en 2015 et Tristan est 1ère bac Langues et Lettres françaises et romanes à l’Université de Liège. Comme tous les étudiants, il cherche de quoi se dynamiser et tenir plus longtemps face à mes syllabus. Le café ce n’est pas son truc, il s’est donc tourné vers la tasse de thé. Il s’est d’abord tourné vers les thés qu’on peut trouver en grande surface. Par la suite, il découvre l’univers des variations et subtilités des thés vendus en vrac en magasins spécialisés.

C’est au printemps 2017 alors que Tristan était en train d’étudier un thé à la main que tout commence. Il voit la rhubarbe dans son jardin et trouve dommage de ne pas l’utiliser. Comme il n’a pas envie d’en faire de la confiture il se décide à la sécher et de l’accompagner d’un thé noir nature. Le premier thé artisanal de Cinq Thés était né.

Comment cela se passe-t-il ?

Cinq Thés est une entreprise artisanale d’aromatisation de thés d’origines biologiques et d’ingrédients locaux et/ou bios, exempt de pesticides.

Tout le procédé d’aromatisation est réalisé à Liège : les fruits et les légumes sont découpés, séchés et enfin assemblés avec le thé nature. Les fruits secs, les fleurs comestibles et les épices sont directement ajoutés au mélange, car ils arrivent déjà transformés.

Ce thé plait à Tristan mais de là à passer à une commercialisation…

En fait, Tristan a commencé par proposer ses thés à sa famille et ses amis qui le trouvaient bon mais le déclic s’est fait avec sa seconde création, un thé pomme-cannelle. Il a été le tremplin pour lancer Cinq Thés et aujourd’hui, c’est un produit phare de la gamme. Tristan est toujours étudiant et passe par le Venturlab qui s’est donné comme mission d’aider les étudiants et jeunes diplômés de l’enseignement supérieur des provinces de Liège et de Luxembourg à pouvoir construire leur rêve et leur propre emploi et celui de beaucoup d’autres en les accompagnant dans les différentes étapes de création de leur entreprise.

En octobre prochain, Tristan lancera les Cinq Thés en grandeur nature dans différents magasins, cafétérias, brasseries mais aussi via l’e.commerce.

Mais le thé ne pousse pas chez nous

Effectivement et comprenons-nous bien, Tristan souhaite pouvoir offrir un produit de qualité, bon pour la santé car le thé est un anti-oxydant naturel et socialement éthique avec une juste rémunération des différents agriculteurs, producteurs et cueilleurs.

Pour ce qui est des thés, ils proviennent de cultivars peu ou pas connus, ces thés sont le fruit du travail d’agriculteurs indépendants, dont le savoir et le savoir-faire sont issus de plusieurs générations. Proposant des thés natures aux goûts variés, non seulement à cause de la technique, mais aussi par le lieu. Entouré d’arbres fruitiers, un théier peut rapidement développer des saveurs similaires à celles des fruits présents. On pourrait dire qu’ils sont aromatisés naturellement. Ce sont ces thés que Tristan recherche.

Et aujourd’hui, que fait Tristan ?

Il a mis ses études entre parenthèses et a décroché un job à temps plein. A côté de cela, il développe les Cinq Thés en activité complémentaire. Ses journées sont bien occupées et le seront encore plus à partir d’octobre. En attendant, vous pouvez déjà savourer ses thés en les commandant par sa page FB.

Quels sont les parfums de la gamme ?

Il y a un thé vert au citron vert, un autre au gingembre ou encore un pomme-concombre. Ensuite à partir de thé noir, il y a le fameux pomme-cannelle à partir de pommes de chez nous, le vanille-noisettes, le rhubarbe et le thé mystère. Vous avez aussi le rooibos pomme-poire ou fraises (de chez nous). Pour rappel, le rooibos est considéré comme la boisson nationale de l'Afrique du Sud, c’est une plante qui appartient à la famille des légumineuses et que l’on appelle aussi thé rouge mais attention, il ne contient pas de théine. Tristan développe également des thés de fleurs comme le thé noir à la rose, le rooibos à la fleur d’oranger et le thé vert aux bleuets. N’hésitez pas à consulter ses propositions sur sa page FB.

Quelle est la différence entre un thé vert et un thé noir ?

Thé vert, thé noir, thé blanc, thé oolong… tous sont issus d’un seul et même arbuste : le camellia sinensis ou " camélia de Chine ". Ce sont les transformations que subissent les feuilles de thé après leur cueillette qui déterminent la couleur d’un thé.

Le thé noir subit une fermentation. Il existe également des thés intermédiaires, semi-oxydés, appelés "oolong.

Quels sont les bienfaits des thés verts et noirs ?

Les différences de fabrication modifient les structures moléculaires des feuilles de thé. Pour les le thé vert, les feuilles non-oxydées gardent presque intactes les antioxydants qui protègent l’organisme du vieillissement cellulaire, et sont recommandées dans le cadre d’un régime, pour retrouver tonus et vitalité, ou pour leur effet sur la vivacité intellectuelle. A l’inverse, les feuilles du thé noir, avec la fermentation, contiennent davantage de théaflavines, une autre catégorie d’antioxydants dans la famille des polyphénols. Moins riche en théine, il facilite la digestion. Il peut même, contrairement aux idées reçues, contribuer à réduire le stress !

Cinq Thés

Bd de la sauvenière 118, 4000 Liège

Page FB : Cinq Thés (pour les commandes entre autres)

Site : www.cinqthes.be

Irène Brône