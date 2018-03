Liège : Carré Noir, l'histoire d'une passion !

C’est certainement dans un des plus beaux quartiers de Liège que nous avons rendez-vous avec Mélanie Lemmens qui a installé sa boutique Carré Noir en Neuvice. C’est là que Mélanie confectionne des chocolats d’exception et des produits inattendus.

Des chocolatiers sur la place de Liège et dans les environs, ce n’est pas ce qui manque…

Et on peut dire qu’ils sont très nombreux à fabriquer des produits magnifiques à partir de chocolats prestigieux et certains vont même jusqu’à torréfier eux-mêmes les fèves de cacao. Pourquoi me suis-je arrêtée chez Mélanie alors ? D’abord parce que sa démarche est particulière et ses produits m’ont séduite.

Une démarche particulière ?

Oui car notre souriante chocolatière a opéré le grand écart car après une licence en Histoire de l’Art et Archéologie et un diplôme complémentaire du Conservatoire de Musique et une solide formation en informatique, cette maman de 3 enfants qui est artiste dans l’âme a voulu s’adonner à sa passion pour le chocolat.

Et Carré Noir est né !

C’est presque ça car à la faveur d’une fin de contrat, Mélanie a décidé de se créer un job sur mesure et de réaliser un rêve. C’est ainsi qu’a commencé l’aventure Carré Noir. Elle a repris des cours de chocolaterie et elle n’avait pas encore son diplôme en main qu’elle a eu l’opportunité de créer Carré Noir en 2012.

Au départ, Carré Noir s’est tout d’abord la première boutique en ligne belge entièrement dédiée au chocolat. Pendant des mois, Mélanie Lemmens a testé le meilleur du chocolat chez les artisans du monde entier pour, au final, ne garder que ses coups de cœur : des chocolats " grand cru " produits sur base d’ingrédients d’exception. Et en 2015, elle ouvre sa boutique physique En Neuvice et c’est le succès !

Comment se distingue-t-elle de la concurrence ?

C’est là aussi qu’elle ne manque pas d’idée que ce soit en matière de packagings esthétiques, de présentations fun et design et des propositions exclusives, parfaites pour les cadeaux d’affaires et privés. Pour les vrais mordus de chocolat, Carré Noir propose également des abonnements chocolat qui vous permettent de recevoir ou d’offrir des chocolats qui arrivent mensuellement dans votre boîte à lettre.

Quelques exemples de produits originaux ?

Nous allons déguster des prouts de licornes mais aussi des pralines magnifiques bien rangées dans leur boîte grâce à une plaquette de chocolat pour laquelle Mélanie a remporté un prix. C’est aussi Carré Noir qui a inventé les fameuses moustaches, les fleurs ou les sourires à croquer. Bref, Carré Noir, c’est un concentré d'exclusivités et le meilleur du chocolat en provenance du monde entier.

Son atelier se trouve-t-il aussi en Neuvice ?

Oui et l’atelier est d’ailleurs ouvert sur la boutique, ce qui permet au visiteur d’observer la fabrication des pralines, moustaches et du caramel…

D’autres choses à retenir ou à offrir ?

J’ai adoré les kits macocoye pour que les petits toqués de chocolats puissent confectionner des cookies, des fondants au chocolat, des sablés… Il y a aussi la liqueur de chocolat, des mugcakes et en ce moment, c’est un joli choix d’œufs, de canards et autres produits de Pâques comme les œufs à la ganache orange sanguine… Tous ses produits sont plus gourmands les uns que les autres ! Et en matière de nouveautés, faites confiance à Mélanie, elle a une tonne d’idées en réserve et cela peut varier en fonction des saisons…

Carré Noir

En Neuvice 29

4000 Liège

Ouvert du mercredi au samedi de 10H à 18H et le dimanche de 10H à 15H.

04/232.10.13.

www.carrenoir.be