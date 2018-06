"Liberation" le nouvel album de Christina Aguilera est enfin sorti

Six ans après son dernier opus "Lotus", la chanteuse américaine vient de dévoiler un tout nouvel opus où figurent quelques titres produits par Kanye West.

Si les fans de l'interprète de "Genie In A Bottle" avaient déjà pu entendre le morceau "Accelerate", produit par les soins de Monsieur West, ils peuvent depuis ce matin écouter "Maria" autre titre signé Kanye West, rapporte Pitchfork.com.

Les collaborations sont nombreuses pour ce nouvel album. Ainsi, on pourra retrouver Keida et Shenseea sur "Right Moves", GoldLink sur "Like I Do", Dolla $ign et 2 Chainz sur "Accelerate", mais aussi Demi Levato sur "Fall In Line".



Regarder le clip de "Fall In Line " de Christina Aguilera :