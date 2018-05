Les Waleffes: Des pralines de glace uniques !

Les Waleffes, c’est un joli petit village hesbignon situé entre Waremme et Hannut, et c’est là que Sophie Paquet a ouvert son atelier de glaces artisanales « Les folies de Sophie » où elle confectionne, entre autres, ses fameuses et uniques pralines de glace !

Depuis combien de temps Sophie est-elle installée ?

En fait Sophie est psychologue de formation et travaille dans l’enseignement à Seraing mais à l’approche de la quarantaine, elle a souhaité se lancer dans un autre projet plus manuel et créatif. Comme elle a toujours été passionnée par les douceurs sucrées, et plus particulièrement par les glaces et les sorbets, elle s’est lancée dans la fabrication de saveurs glacées.

C’est un virage à 180° !

Un virage pour Sophie mais également pour sa famille car comme notre hôte le raconte, si la glace est bonne c’est grâce à elle, si les gâteaux sont joliment décorés, c’est grâce à son mari et si vous êtes bien accueillis lorsque vous venez chercher votre glace, c’est grâce à ses filles. Comme vous le voyez, cette reconversion est une affaire de famille. Toutefois, et c’est important, Sophie continue d’enseigner et elle ne souhaite absolument pas laisser tomber son boulot qui lui apporte également de nombreuses satisfactions. Ce qui lui plaît, c’est justement la conjugaison de ces deux passions.

Si nous parlions de la qualité de ses glaces ?

Tant qu’à produire, Sophie voulait le top du top et pour cela, elle ne lésine pas sur les moyens et son objectif est de faire ressortir la véritable saveur de chaque ingrédient. Pour ce faire, elle utilise uniquement du lait, du sucre, des œufs, de la crème fraiche et la matière première (fruits, chocolat, biscuits, sirop, …) et n’ajoute aucun colorant ni arôme artificiel. Cela permet d’avoir une glace onctueuse où le goût et le plaisir reprennent leur vraie place. Sophie n’utilise que de vrais produits, des fruits frais tant que possible, elle laisse fondre le chocolat dans le lait pour la glace au chocolat… Elle n’utilise aucune de ces poudres et autres produits qui vous permettent de " faire " de la glace avec on ne sait trop quoi.

Voilà pour la fabrication de la glace mais Sophie a créé un produit particulier…

Ce sont ses pralines de glace ! Tout a commencé un peu par hasard car Sophie aime la glace et son mari adore le chocolat… Ils se sont dit que se serait sympa d’allier les deux et quoi de mieux qu’une praline ?

Cela veut dire que Sophie décline ses pralines en plusieurs goûts ?

Tout comme vous poussez la porte d’une chocolaterie pour acheter votre ballotin de pralines, vous avez chez Sophie un comptoir de pralines mais elles sont fourrées de glace. Vous avez le choix entre les pralines de glaces et de sorbets. Vous découvrez des pralines au spéculoos, à la vanille, au moka… Mais aussi d’autres à la banane, aux fraises, aux framboises…

C’est original !

Vous êtes invité chez des amis ou vous voulez épater votre famille, mettez de telles gourmandises à table et le succès est garanti d’autant que ces pralines peuvent se manger dès la sortie du congélateur. Il n’est pas nécessaire de les sortir à l’avance comme vous le feriez avec de la glace.

A propos de glace, comment est-elle déclinée outre les pralines ?

Les Folies de Sophie, ce n’est pas un salon de dégustation même si une sympathique terrasse vous permet de savourer votre glace devant le magasin. Lorsque vous allez chez Sophie, vous emportez votre glace en pots d’1/2 ou d’1 litre ou en portion (galette ou cornet) mais vous pouvez aussi commander un gâteau de glace et quelle que soit l’occasion vous ressortirez avec un gâteau joliment décoré. Pour ce qui est des prix, le litre de glace se vend à 12€ et les boîtes de pralines varient entre 10 et 15€ pour un conditionnent de 14 à 25 pralines. C’est plus cher que des produits industriels du même genre mais il va de soi qu’on ne parle pas du tout des mêmes produits !

La boutique est ouverte au minium les vendredis et samedis de 17h à 19h.

Toutefois, les plages horaires peuvent être élargies : le principe est le suivant, si en passant devant la boutique les stores sont relevés, n'hésitez pas à rentrer, c’est que s’est ouvert même si on n'est pas le bon jour ou la bonne heure !

Si vous venez de plus loin, passez un petit coup de fil pour vous assurer que Sophie ou son petit monde est bien là pour vous recevoir…

Sophie Paquet

Les folies de Sophie

Rue de Borlez, 40/1

4317 Les Waleffes

Tél :0476 586 655

