Les vitamines... Ces essentielles à notre bonne santé !

Quels sont nos besoins en vitamines ?

Il existe 13 vitamines, toutes nécessaires à notre bonne santé ! Pour la majorité d'entre elles, notre alimentation couvre aujourd'hui tous nos besoins. En revanche, les carences sont fréquentes pour 4 d'entre elles.

Les besoins varient en fonction de l’âge, le sexe, la corpulence, ou encore l’état de santé.

Certaines personnes ont davantage besoin de vitamines, en particulier les sportifs, les adolescents, les personnes âgées, ou encore les femmes enceintes. La pollution et le manque de soleil augmentent aussi notre besoin en vitamines, car ils consomment davantage de vitamines et diminuent la synthèse des vitamines par notre organisme.

Il existe 13 vitamines, qui jouent toutes un rôle important sur notre organisme : A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12.

Focus sur les vitamines B9, B12, C et D

Dans les pays développés, les carences en vitamines A, B1, B2, B3, B5, E et K sont assez rares. Elles sont en revanche plus fréquentes pour les vitamines B9, B12, C et D. Voici donc une synthèse de leur rôle et des aliments dans lesquels les trouver.