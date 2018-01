Les vertus de la musique sur le corps et l'esprit

Grâce aux effets de la musique sur notre organisme, nous pouvons combattre des maladies mentales et même améliorer quelques douleurs physiques. Découvrons comment ! On sait depuis longtemps que la musique adoucit les mœurs. L'idée qu'elle possède des vertus curatives remonte aux débuts de l'Histoire.

Pour lutter contre le stress Une musique douce est très bénéfique pour le corps et le cerveau. Elle permet, un peu comme une séance de yoga, de faire le vide et de se sentir bien. La raison est simple : le choix des morceaux que vous écoutez est très personnel et évoquera en vous des sensations uniques, liées à vos souvenirs et votre état d'esprit. Par exemple écouter le même air que vous écoutiez en vacances vous fera forcément faire le lien avec l'état de bien-être ressenti lors des vacances ! Moralité : le type de musique que vous écoutez conditionne votre état d'esprit du moment.

Pour mieux dormir Écouter certaines chansons avant de vous coucher peut aider à trouver un sommeil plus relaxant et un repos complet. Si vous avez des problèmes pour dormir, n'hésitez donc pas à élaborer une liste de chansons tranquillisantes et à les écouter quand vous vous couchez. Fermez les yeux et respirez calmement.

Pour vivre en bonne santé La voix est, par excellence, le centre névralgique de l'être humain. Le larynx est en effet un carrefour complexe entre les fonctions cérébrales, respiratoires et digestives, le tout étant relié à nos émotions. Un coup de trac, et plus de voix ! Pourtant, c'est notre instrument thérapeutique le plus efficace. Aujourd'hui, on a découvert un rapport étroit entre l'action des modulations sonores et notre système métabolique. On peut donc penser à juste titre prolonger son existence et soigner toutes sortes de maux, aussi bien psychologiques que physiques, par l'action conjuguée des sons et de la maîtrise du souffle. Chanter, c'est créer des vibrations sonores et émotionnelles puissantes. En relâchant la tension nerveuse, elles décuplent l'énergie, apaisent et clarifient l'esprit.

Pour des effets thérapeutiques La musique douce ou classique apaise, ralentit le rythme cardiaque, baisse la tension artérielle et diminue même les niveaux d'hormones du stress. Aussi, si vous écoutez la musique que vous aimez, elle remplira votre cerveau de dopamine. Et si la musique peut apaiser l'angoisse au quotidien, la recherche a montré qu'elle est particulièrement bénéfique pour les personnes soumises à des événements stressants, comme une opération chirurgicale. A contrario, si vous être fatigué, et que vous manquez de vitalité, écouter de la musique entraînante vous redynamisera. Les vertus de la musique sont d'ailleurs de plus en plus reconnues, à tel point que le milieu médical l'utilise à des fins thérapeutiques. On appelle cela la musicothérapie. Que ce soit en période périnatale, au moment de l'accouchement, en période de crises profondes ou de maladies graves, la musique aide les patients à surmonter plus facilement les évènements et les douleurs. L'article original est à lire sur RTBF Tendance...