Voyager autrement

Les vacances en motorhome, c'est partir tout en restant chez soi ! - © Cultura RF/Zero Creatives - Getty Images/Cultura RF Les vacances en motorhome, c'est partir tout en restant chez soi ! - © Thomas Barwick - Getty Images Les vacances en motorhome, c'est partir tout en restant chez soi ! - © Maskot - Getty Images/Maskot

Respirer un autre air, élargir notre horizon, on en rêve tous et plus que jamais. Le confinement a étriqué nos perspectives et nous voilà à quelques pas des grandes vacances avec cette envie et ce besoin d’évasion bien marqués. Pour beaucoup sillonner la Belgique sera le plan estival 2020 par excellence, pour d’autres on pousse plus loin les barrières et on envisage une escapade au-delà des frontières mais pas n’importe comment. En embarquant à bord de son "chez soi"!

Voyager tout en restant chez soi, c’est ce que bon nombre de citoyens belges vont certainement envisager. C’est ainsi l’opportunité de s’offrir non seulement des vacances mais en privilégiant son espace "vital" de sécurité. On embarque alors à bord d’un mobile-home, d’un motorhome pour se garantir sa bulle résidentielle et familiale, on évite ainsi les hôtels, les restaurants,… On se garantit sa bulle tout en faisant voyager son corps et son esprit. On retrouve ainsi des airs de liberté en toute sécurité.

La pandémie de Covid 19 a bousculé nos habitudes et remis en cause nos plans tant au niveau professionnel mais aussi pour nos loisirs, notre façon de consommer, notre mobilité, nos relations sociales,… Ce chamboulement nous a réservé son lot de bonnes et mauvaises surprises. Des changements se sont imposés à nous, contraints et forcés mais au bout du compte ce passage obligé nous réserve parfois bien des surprises qui peuvent s’avérer plaisantes pour qui sait se jouer de résilience, pour qui sait expérimenter d’autres façons de vivre, de voyager. L’acquisition d’un motorhome ou la location de ce type de véhicule vous fera explorer d’autres champs de possible et qui sait, pour le bon plaisir de chacun.

Quelle que soit la destinée, quel que soit le voyage, chacun trouvera en cette nouvelle bulle de vie des pépites de bonheur, des émerveillements insoupçonnés qui sauront remettre du baume au coeur.

Voyager autrement, c’est peut-être découvrir d’autres plaisirs car le meilleur est toujours à venir – avenir.

Bon voyage et que vos vacances à venir soient belles !