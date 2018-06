Les vacances... C'est la santé !

La science s’est penchée sur les bienfaits des vacances et a en tiré des conclusions parfois étonnantes, surtout très positives pour la santé.

Plage, pieds en éventails et soirées barbecue - cocktails, chacun profite de ses vacances comme il l’entend. Mais une chose est sûre : les congés d’été sont une occasion unique de refaire le plein d’énergie tout en découvrant de nouveaux horizons.

1. Les vacances favorisent le taux de fertilité

Une étude menée aux États-Unis, a révélé que la période des vacances améliorait le taux de fertilité. En effet, 40 % des femmes interrogées déclarent qu’elles sont tombées enceintes durant leurs congés.

2. Elles préviennent les maladies cardiaques

Une autre enquête américaine a montré que les femmes qui prennent des congés deux fois par an, ont huit fois moins de risques que les autres de développer des maladies cardiaques.

3. Les vacances encouragent le sommeil

Des chercheurs britanniques ont eux prouvé que les périodes de vacances permettaient de diminuer de façon notable, la pression artérielle. Ils ont aussi montré que les personnes qui prennent davantage de congés auraient un taux de sucre dans le sang moindre, une meilleure humeur et un sommeil plus récupérateur.

4. La plage réduit le stress

Un médecin français, Docteur Messier, a lui prouvé que durant les vacances, le système immunitaire se reconstitue, ce qui aide à faire baisser le stress et à nous protéger contre les affections de la rentrée comme le rhume ou la grippe à l’automne.

5. Mais aussi le diabète

Ce même Docteur Messier a également noté que les congés diminueraient les risques de développer des troubles digestifs liés au stress. Mais aussi que les vacances préviendraient le diabète et les problèmes de peau, types eczéma.

6. Les vacances rendent plus actif

Une enquête a révélé que les vacances favorisaient les repas moins gras, moins sucrés et plus équilibrés que le reste de l’année. Elles donnent aussi l’occasion de pratiquer une activité physique plus intense que celle habituellement exercée.

7. Finies les douleurs au dos

En vacances, les tensions musculaires sont atténuées grâce à la baisse significative du stress. Les douleurs au cou, au dos et les maux de tête s’estompent alors quasi- instantanément quand on fait bronzette.

8. L’été nous redonne le moral

Les vacances chassent les risques de dépression nerveuse. Ce phénomène est surtout remarqué chez les femmes, notamment celles qui prennent des congés au moins deux fois dans l’année.

Dernière recommandation pour affronter la vie professionnelle sans difficultés : privilégiez les week-ends prolongés, plutôt qu’une seule longue période de congés dans l’année. Les bienfaits de ce repos régulier seront démultipliés.

Il n'est plus aucune question à se poser... Les vacances, c'est bon pour la santé... Prenez votre billet détente sur le champ !