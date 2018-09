Les trotteurs sont de retour à l'Hippodrome de Wallonie

Réunion de TROT 9 COURSES Départ de la 1ère à 16H10 cheval du jour : 701 TRUMAN DAIRPET outsider du jour : 602 DARK JET

1ère course

La victoire peut se jouer entre 5 concurrents. BOLERO DES HAYES (D4) part devant,CLOPIN DU BOULAY (tandem Engwerda-R. Ebbinge), ELECTRA BLEUE (qui devra cependant aller plus vite que d'habitude), BOGDEN (dans la forme de sa vie) et CATSOUS (qui parfois fait de petites bêtises). CLAUDE DE BRY découvre un engagement idéal. CASH SLY peut se réveiller. CALLIXHE D'IESSCHOOT peut surprendre tout comme BELADO D'OUILLY, COYOTE DU RELAIS et AXELLE DE GRAVELLE.

pronos : 8-10-13-15-11

2ème course

CONCERTO part devant et peut aller au bout. CONDOR SKY mérite sa course. CASIMIR DE NUIT peut créer une surprise. DRINGEAT MAURITIUS partira du deuxième rang. ENJEU DU GOUTIER présente quelques garanties malgré son manque d'expérience. CHAPTER FOUR n'est pas à condamner trop vite. ADIGO est au top. Sur ce parcours de 2850 mètres, il ne faudra pas exclure : BEST GAME, BARON D'AALTER, ALADIN BLEU, ALI THE BEST et ANDROMEDO.

pronos : 2-4-11-13-12

3ème course

EPINARD, DO YOUR BEST et CHILLING RAINBOW restent sur une victoire. CECILE TER BLEKTE est régulière dans cette catégorie. DEMETER TEGE vient de pas mal courir à quelques reprises. DALIOS DE GUEZ peut surprendre. DONUTS CADENCE possède sûrement des moyens. ENCHANTEUSE DU LAC est un outsider valable tout comme DECAR JULRY.

pronos : 6-8-2-3-7

4ème course

Si TROMBONE est bien disposé, pourquoi pas ? CESAR CHARISMA, MAD DIVA et BROOKLYN MEMORY n'arrivent plus à gagner. PANTIN possède un bon record. PROUD OF MY FACE, GRIMALDI, JULIETTE D'ERPION et IMMER BUTTERFLY possèdent les meileures chances théoriques. FUGGEDABOUTIT dépend d'une association très intéressante. COMMANCHERO BEACH sera D4 et est en forme. KEES BOKMA avait gagné ici en roue libre.

pronos : 11-3-7-9-13

5ème course

JYBOS D'ERPION trouve un engagement en or. Il aura à faire notamment et principalement à : JAMBORA, ICARUS, JYNA D'ERPION voire DANDY FELLOW et GSTAR LA HUNELLE en priorité. DELSON DU MOULIN et JUST MY LOVE qui rattrape le temps perdu ne sont pas hors d'affaire.

pronos : 5-7-2-1-3

6ème course

DARK JET va finir par gagner sa course. ESPIO DE VANDEL vient de renouer avec une bonne performance. DIEGO D'HERMES et DREAM MADRIK défendent de l'entrainement de Carine De Soete et RiK Depuydt se met au sulky de DIEGO. DRAGIBUS ESDAY est en léger retard de gains. DUC DES MONTILS et DREAM VACATION voire DOMINIK peuvent se placer.

pronos : 7-2-4-8-9

7ème course

Trois chevaux se détachent quelque peu : TRUMAN DAIRPET, CRACK SUMMERLAND et USTAND LUDOIS qui sont capables d'aller très vite sur le parcours de 1750 mètres. VOELAND pourrait se mêler à cette lutte. Derrière, VINOCHKA et UNKIR D'OO viendront ensuite devant LIMONCELLI et TOCKEUR D'OCQUE.

pronos : 1-6-7-2-4

8ème course

IDEAL PONT VAUTIER n'est pas incapable d'afficher une troisième victoire de rang. HAVANA PALACE est la plus rapide avec SCISSORS (qui est capable de faire un truc). COOLZEN DE JERVI est très régulier. JAZZ D'OVER cherche sa course. FANIDOL DU PRAIRIE peut se réveiller. Un peu long sans doute pour CHARME DU PIEFFORT.

pronos : 2-5-7-6-3

9ème course

Les apprentis et lads jockeys aux prises pour cette dernière course du programme. JACKMAN est bon et peut réaliser son record ce soir. HIGHLIGHT reste sur une victoire. HAMLET DE BEAULIEU et UNIQUE AFFAIRE ne sont pas battus d'avance. CRACK DES NOUETTES peut surprendre. INGE MATIC, GOLDY VIVANT et GINA BROS seront retenus ensuite uniquement à cause de leur numéro moyen derrière l'autostart.

pronos : 3-6-4-5-1

