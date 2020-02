Les trois miels si précieux contre les maux d'hiver

Les bienfaits du miel ne sont plus à démontrer. Ce nectar est d’ailleurs le meilleur de nos alliés santé pour l’hiver. On prête à cet or liquide des ruches de nombreuses propriétés comme celles de stimuler notre système immunitaire grâce à ses anti-oxydants, il est reconnu également comme un excellent anti-infectieux. Il a tout pour plaire et nous aider à affronter les maux d’hiver comme le rhume, la grippe, l’angine, la bronchite, …

Le miel de Thym

VBC N - © Floortje - Getty Images

Le thym est l’une des plantes médicinales faisant le plus autorité pour combattre les infections des voies respiratoires de tous types. Les infections virales, la toux et les maux de gorge (bronchite, grippe, rhume…) ne lui résistent pas. Alors, imaginez maintenant les effets de son miel qui combine les vertus de cette plante et celles du miel ! Ce miel a des propriétés antiseptiques et expectorantes permettant de libérer les voies aériennes. D’une belle couleur ambrée et au goût affirmé, ce miel tonifiant et revigorant mettra KO les fatigues passagères comme nul autre. Fortifiant pour le corps, il est aussi très cicatrisant et apaisant sur la peau.

Pour se soigner et garder en vitalité, c’est donc le miel le plus complet ! En bref, c’est l’un des meilleurs miels pour soutenir l’organisme pendant les saisons les plus froides.