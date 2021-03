Les trois choses à retenir sur le téléphérique de Namur

Il est bientôt là ! Le fameux téléphérique qui reliera l’Esplanade de la Citadelle de Namur au centre urbain depuis la place Maurice Servais en surmontant la Sambre et ce en moins de 5 minutes, est prévu pour mai 2021 . Découvrez ce projet sur la table depuis plusieurs années dans ces trois éléments à absolument retenir sur le téléphérique namurois : ses informations pratiques, son historique et ses objectifs.

C’est l’un des projets les plus iconiques de ces dernières années dans la capitale wallonne : le téléphérique devient de plus en plus réalité avec désormais la présentation des cabines à la presse. Alors que sait-on déjà sur ce nouveau moyen de locomotion ?

Le nouveau téléphérique de Namur, ambitionne un meilleur accès touristique à la célèbre Citadelle qui trône au-dessus du confluent de la Sambre et de la Meuse.

Il s’agit d’une télécabine pulsée, c’est-à-dire deux trains de trois cabines, qui viennent d’être dévoilées à la presse. Chaque cabine pourra accueillir six passagers maximum, avec un espace prévu pour un vélo ou une poussette, pour un total de 300 personnes par heure, dans un premier temps, avec ensuite un objectif espéré de 415.

Coût d’un trajet : 6,50€ pour un aller-retour, 4,50€ pour un trajet unique. La gratuité est prévue pour les enfants de moins de 4 ans tout comme un tarif préférentiel de 5€ ou 3,50€ pour un trajet pour les plus de 65 ans et les jeunes entre 6 et 17 ans. Les PMR et enfants entre 4 et 5 ans paieront eux 4,5€ ou 3€ pour un trajet. Un abonnement pour trajets illimités aux Namurois est prévu pour 32,50€.

L’ouverture sera effective toute l’année sauf les lundis entre le 1er octobre et le 31 mars pour la maintenance. Durant la saison estivale l’horaire s’étendra entre 10h30 et 17h, et en période hivernale, il débutera 30 minutes plus tôt. La Ville de Namur étudie toutefois un horaire plus élargi.