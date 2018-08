C'est devenu une habitude maintenant, Antoine Fleurus vient chaque lundi avec les trois bons plans job étudiant de la semaine ! C’est bientôt la rentrée scolaire et pourtant, il reste encore des postes à pourvoir !

Si, en plus, vous avez une évaluation positive à la fin votre première mission, vous serez automatiquement repris pour la suite.

- Distribuer le courrier, les colis et les recommandés dans la zone définie.

- Préparer votre tournée au centre de tri le plus proche

2) Équipier Koezio - Bruxelles

Direction Bruxelles dans le centre KOEZIO, qui se situe juste à côté du centre commercial Docks pour les connaisseurs.

C’est un parc de loisirs indoor urbains, inspirés de l'univers des Agents Secrets.

Ils sont à la recherche d’un animateur polyvalent pour leurs activités.

Peu importe le niveau d’étude, et les diplômes, ils proposent de bosser dans un cadre ouvert et sympa, et dans lequel l’étudiant pourra travailler sans se prendre au sérieux.

Le profil recherché :

- Être sportif, dynamique, et plein d'humour

- Avoir le sens du service client et le sens du détail

- Être disponible les week-ends et certains soirs/après-midi en semaine.

Vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse suivante : info@koezio.be