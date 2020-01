Les tendances déco pour 2020

Quelles seront les tendances déco qui règneront en maître cette année ? En 2020, on mise plutôt sur le maximalisme mais toujours en mode bon goût, on adoucit le tout avec plus de rondeurs, on opte toujours pour des matériaux naturels et côté couleurs on se met davantage au vert.

Le rond reprend ses droits temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés En 2020, le rond a la côte. Il ne sera pas seul dans les tendances déco , certes, mais on risque de voir éclore des collections complètes de canapés boules, d’angles arrondis, de miroirs ovales, de tables rondes et de lignes courbes pour une ambiance douce et cosy. Le rond, c’est le nouvel angle.

On fonce sur le vert Parce qu’il fallait bien changer du désormais classique bleu pétrole, les tendances déco 2020 misent sur un vert chasseur, foncé et intense, à la fois rétro et moderne s’il est mélangé avec les bonnes couleurs… par exemple, le jaune et le bleu, autres stars des nuanciers déco !

Les matériaux naturels sont toujours de premier choix temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés Ils étaient déjà là en 2019, ils ne reculent pas d’une fibre en 2020. Les matériaux naturels caracolent en tête des tendances et après le rotin, le lin lavé, le bambou, le jonc de mer ou le chanvre, on se prend de passion pour le cannage.

La terre cuite s'invite en maître côté déco temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés Forcément, entre artisanat et matériaux naturels, courant rustique et vintage, la terre cuite devait faire son retour. C’est désormais chose faite et en 2020, les objets en terre cuite envahissent la déco, des vases jusqu’à la vaisselle, en version brute ou décorée.

On voit bleu encore et toujours en 2020 temporary-20191231025534 - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto Encore un qui n’a pas l’intention de céder sa place dans la déco en 2020, même s’il n’est plus la seule star. Le bleu est toujours bien présent, en version pétrole, marine, canard, paon ou désormais, dans des variantes plus douces comme le bleu pastel ou le bleu menthe.

On mise tout sur le maximalisme temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés Le minimalisme, vous en avez soupé ? La déco aussi. En 2020, on charge, en mariant couleurs flashy et accumulations d’objets, dorures et style rétro, éléments design et objets kitchs. Le maximalisme, c’est ça : on ose tout, mais avec style.

Les carreaux XXL temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés En 2020, la déco voit grand. Non que les petits carreaux soient passés de mode, mais les grands carreaux surfent à la pointe des tendances pour leur look plus moderne, surtout pour un carrelage mural, et surtout avec des effets pierre ou béton !

Le blanc texturé temporary-20191231025534 - © asbe - Getty Images temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés temporary-20191231025534 - © asbe - Getty Images Toujours tendance en 2020, le blanc ? Oui, à condition de lui donner du relief ! La déco l’aime à présent texturé, avec des mélanges de matières et de motifs ton sur ton, enrichis d’un camaïeu d’écrus et de beiges doux. Autrement dit, du blanc oui, mais chaud.

Le tissage est de la partie temporary-20191231025534 - © Tous droits réservés Encore une fois, matériaux naturels, artisanat, DIY… Forcément, que les tissages continueront à influencer la déco en 2020. Version tissage mural XXL au-dessus du lit, suspensions en macramé pour les plantes ou ultra-design sur de véritables œuvres, on les aime tous.