L'air de rien... Ces herbettes qui agrémentent nos cuisines, nos balcons ou nos jardins ont non seulement le pouvoir de sublimer nos salades, de parfumer nos plats mais également de sublimer notre beauté et notre santé ! Ciboulette, marjolaine, thym, origan… Les herbes aromatiques sont très faciles à cultiver dans son jardin ou sur un bout de balcon.

Les supers pouvoirs des herbes aromatiques.. - © Tous droits réservés Très riche en vitamine C et en minéraux, à condition d’être consommée crue et fraîchement hachée, la ciboulette aide à lutter contre les infections, la fatigue, et agit favorablement sur la digestion. En assaisonnement, elle permet aussi de compenser les vitamines des aliments détruits à la cuisson.

marjolaine - © Tous droits réservés La marjolaine, elle, a des propriétés stimulantes et antispasmodiques. Appréciée pour soulager les problèmes respiratoires et digestifs, c’est cependant sur le système nerveux qu’elle est la plus efficace. Pensez à elle, en infusion, en cas de maux de tête d’origine nerveuse, d’insomnie et d’anxiété, mais aussi comme reconstituant naturel. Mettez-la au menu chaque fois que vous préparez des plats délicieux mais un peu lourds, ou des légumes secs : elle les rendra plus faciles à digérer.

menthe - © Tous droits réservés Entre autres qualités, l’infusion de menthe est d’un grand secours si vous souffrez du mal des transports. Dans ce cas, buvez une infusion de menthe fraîche 3 fois par jour, en commençant la cure 3 jours avant le départ. Le jour J, emportez-en dans un thermos, et buvez-la tout au long du voyage par petites gorgées, jusqu’à ce que vous soyez arrivé à destination ! Si vous avez mal à la tête, frottez quelques feuilles de menthe fraîche sur votre front et votre mal disparaîtra. Côté détente... Un litre d’infusion de menthe (6 cuillères à soupe de feuilles) rajouté à l’eau du bain procure une sensation aussi relaxante que rafraîchissante. Pour en profiter toute l’année, que ce soit en cuisine ou en tisanes, séchez des feuilles de menthe récoltées à la belle saison.

Les supers pouvoirs des herbes aromatiques.. - © Tous droits réservés Le persil, le plein de vitamines ! Quant au persil, il regorge de vitamines A, B, C, de protéines, de fer… celui à feuilles plates ou plus encore le persil frisé. En infusion, très diurétique, il est recommandé en cas de rhumatismes et d’arthrite. Il est aussi antiseptique, anti-infectieux et stimulant. Pour faire disparaître le goût persistant de l’ail, ou de l’oignon, rien de tel que de mâcher quelques brins de persil frais. Quant aux piqûres d’insectes, fréquentes en été, il suffit d’y appliquer quelques feuilles froissées de persil pour les soulager. Il est aussi l’allié de votre beauté ! Pour vous éclaircir le teint, jetez une poignée de persil dans un litre d’eau, laissez bouillir 15 minutes et lavez-vous ensuite le visage avec cette lotion, matin et soir, pendant une semaine. L'effet est bluffant !

origan - © Tous droits réservés L’origan, plus poivré que la marjolaine, a toujours une place de choix dans la cuisine, surtout à l’italienne ! Côté santé, ses propriétés sont sensiblement les mêmes. Son infusion est particulièrement bénéfique en cas de rhume. Vous l’apprécierez aussi contre l’angine, la toux, la bronchite, et les maux d’estomac. Si vous avez mal aux dents, mâchez quelques feuilles de'origan frais en les mastiquant assez longtemps pour qu’elles libèrent leurs principes actifs, ou alors préparez une infusion et utilisez-la en bain de bouche. Pensez aussi à lui lorsque vos pieds sont fatigués : versez une infusion d’origan dans une cuvette, et appréciez ce bain de pieds très délassant.

thym - © Tous droits réservés Le THYM, la grande vedette... Le thym est apprécié depuis l’Antiquité pour ses nombreuses propriétés. Il aide à lutter contre les affections des voies respiratoires et les troubles digestifs, et c’est un excellent fortifiant : il contribue à renforcer les défenses de l’organisme, et il est tout indiqué comme stimulant, aussi bien en cas de fatigue que de nervosité. À vous donc, pour vous soigner, vous fortifier ou simplement pour le plaisir, les infusions de thym, préparées avec la plante sèche ou fraîche ! Si vous êtes enrhumé, grippé, que vous toussez, jetez une bonne poignée de thym dans un bain chaud, profitez en 15 minutes et terminez pas une douche froide des jambes. Un truc sympa côté beauté au naturel ? Si vous avez les cheveux bruns, utilisez une infusion de thym en rinçage, après votre shampooing : elle embellira votre couleur naturelle tout en tonifiant vos cheveux. En cuisine, préparez un vinaigre au thym : glissez une branche de thym, une branche de romarin et 2 gousses d’ail dans une bouteille de verre blanc. Ajoutez un demi-litre de vinaigre de vin blanc. Fermez la bouteille et laissez reposer 15 jours. Dégustez ensuite en salade ou sur les crudités : en plus de les parfumer, ce vinaigre favorise la digestion.