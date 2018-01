Les Simple Minds sont de retour avec un nouvel album précédé par un excellent single !

Jim Kerr vient de réactiver son emblématique groupe écossais !

Les auteurs de "Don't you (forget about me)", "Alive & Kicking", "Mandela Day" ou encore "New gold dream" sont de retour avec un nouvel album sous le bras.

Il s'intitule "Walk Between Words" et paraîtra le 2 février. Il est précédé par "Magic", un premier single de bonne augure accompagné d'une superbe vidéo.

Simple Minds sera en concert chez nous à l’Ancienne Belgique le 18 février mais c'est hélas déjà complet !

On vous propose de découvrir "Magic" tout de suite ici ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !