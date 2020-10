Les Sessions Privées de VivaCité sont de retour : remportez vos places exclusives

Les Sessions Privées de VivaCité reviennent en force ce mercredi 14 octobre ! Passez une soirée inédite dans un lieu inédit à Bruxelles avec Vianney, Suarez, Antoine Armedan, Besac Arthur et Noé Preszow. Pour tenter de remporter vos places, rien de plus simple. Participez sur notre site internet en répondant aux questions suivantes avant le lundi 12 octobre.

Une affiche exceptionnelle Pour le retour des Sessions Privées, VivaCité a misé sur une affiche d’exception ! Vianney Ses morceaux ont la couleur et la chaleur des feux de joie, le rayonnement des grands embrasements populaires. Chanteur à textes et à voix, Vianney s’est imposé avec ses premiers albums "Idées blanches" et "Vianney". Sans effort ni cliché. Vianney sera de retour cet automne avec un nouvel album, "N’attendons pas" et une tournée en France à partir de 2021 (en concert le 13 avril 2021 à l’Ancienne Belgique).

Suarez Incontournable de la chanson francophone en Belgique, Suarez est de retour avec son cinquième album "Vivant", dont sont extraits les titres "10 ans", "Cavale" et "Bienvenue". Suarez nous propose dans ce nouvel album de nouvelles sonorités années 80 ou funk… Une bouffé d’oxygène qui donne envie de s’évader. Suarez s’est entouré de nouveaux partenaires pour donner une autre couleur au projet ! Outre certains de ses complices des débuts, le groupe a collaboré notamment avec Da Silva dans l’écriture, Andrew Wepper et Marc Plati à la production. Un retour qui se marquera aussi sur scène, à l’Ancienne Belgique, en 2021.

Noé Preszow Noé Preszow est un auteur-compositeur-interprète bruxellois de 25 ans. Il est devenu récemment le lauréat "découverte francophone" des Médias Francophones Publics pour les mois de mai et juin 2020 : France Bleu (Radio France), La Première (RTBF), ICI Musique (Radio-Canada) et Option Musique (RTS). Son premier titre, "À nous", est envisagé comme une carte de visite. À nous ? Bande de jeunes à lui tout seul ? Témoin d’une rumeur souterraine ? Aveux d’un incorrigible solitaire ? Ou une chanson d’amour tout simplement. Un titre que vous avez déjà peut-être entendu en live dans Le 8/9.

Antoine Armedan L’histoire est incroyable ! Un grand confinement, un petit jardin, et au milieu, Antoine Armedan. Sous la contrainte, l’artiste prend son crayon, sa guitare, son reflex, écrit, compose, enregistre, arrange, filme et monte. Le résultat s’appelle "Ensemble, c’est tout". La vidéo fait 10000 vues et plus de 300 partages en un jour sur Facebook ! Un succès inattendu. Quelques heures plus tard, Antoine est contacté par le label 30 Février / PIAS, qui lui propose une signature pour sa chanson. Dans ce titre, Antoine Armedan y rend hommage au corps médical, aux caissières, au personnel d’entretien, aux facteurs… À tous ceux qui se sont dévoués.

Besac Arthur Découvert en 2015, avec son premier album "Lever l’encre", Besac Arthur est de retour avec "Humans". L’occasion pour le Globe-Singer Besac Arthur de poursuivre sa route en compagnie de sa folk acoustique aiguisée au fil de ses voyages. Il chante une philanthropie poétique : une main tendue vers l’autre qui n’attend qu’à être saisie. Enregistré et mixé en Belgique avec la complicité de Nicolas D’Avell, l’album s’est enrichi de sonorités mélangées grâce au balafon, à la kora, au n’gonie, au marimba ou encore à la flûte africaine : folk, pop, rock et chanson française s’enrichissent des influences des multiples musiques découvertes en voyage. Cet amour de la musique illumine les chansons "fabriquées" à la main, à l’aide de matières multiples et variées, nobles et humaines.

Un événement en toute sécurité Vous vous en doutez, organiser un événement en cette période et ce contexte sanitaire est très complexe et demande quelque souplesse et compréhension. Aussi pour la sécurité et le respect de tous et de chacun, voici quelques précautions que nous vous demandons de prendre en compte si vous remportez vos places à l’événement : Nous vous demandons d’imprimer le mail de confirmation que vous avez reçu à votre nom lors de votre réservation, et d’y ajouter votre numéro de téléphone ou email. Ce document sera déposé dans une urne à l’entrée et conservé sous pli fermé pendant 15 jours pour un éventuel traçage Covid. Règles générales Il est demandé aux personnes qui présentent des symptômes, ou qui ont été en contact avec un cas positif récemment, de ne pas participer à l’événement

Respecter autant que possible une distanciation de 1,5 m

En salle, s’asseoir en respectant une distance d’un siège sur deux, sans personne en vis-à-vis

Toute personne de 12 ans et plus est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, dans tous les espaces du bâtiment, y compris dans la salle durant toute la durée de la représentation

Nettoyage et désinfection des mains (du gel sera mis à votre disposition aux endroits clés)

Eviter les déplacements fréquents et inutiles et les attroupements

Afin de se prémunir des contaminations croisées, éviter de toucher à tout

Respectez les consignes et les injonctions qui vous sont données par le personnel sur place

La participation à cet événement est considérée comme une acceptation inconditionnelle des présentes mesures Infos pratiques Ouverture de la salle 45 minutes avant le début du concert

Pas de vestiaire

Pas de parking