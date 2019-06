Les Saveurs de chez Nous: une épicerie en vrac mais ambulante, des produits italiens d'exception et un livre plus que gourmand !

Jalhay: Le vrac en goguette. Aujourd’hui, nous partons pour la région verviétoise à la rencontre de Nadine Lambert qui s’est lancée dans un commerce ambulant de produits en vrac.

La vente en vrac a le vent en poupe

Et à juste titre car nos poubelles ne cessent de grossir avec tous ces emballages souvent inutiles. Or, des magasins, sans aucun emballage, ont ouvert ici et là dans la province mais le " hic " c’est qu’il faut souvent prendre sa voiture pour s’y rendre.

Et c’est cela que Nadine a voulu éviter…

Effectivement et c’est ainsi qu’elle a transformé l’ancienne camionnette d’une boulangerie ambulante en épicerie de vrac A-Vrac-Adabra !

Pour acheter en vrac, vous arrivez avec ses propres contenants. Plus d’emballage donc et moins de gaspillage alimentaire car vous n’achetez que ce dont vous avez besoin.

Comment lui est venue cette idée ?

Nadine est esthéticienne et elle a toujours rêvé d’avoir son propre commerce mais elle pensait plutôt à ouvrir un institut de beauté et puis, interpellée par le zéro déchet, elle s’est dit qu’elle pourrait imaginer tout autre chose et pourquoi ne pas faire un magasin en vrac dans une camionnette ? Elle pourrait ainsi se déplacer dans plusieurs endroits et donner la possibilité aux gens de se mettre au zéro déchet sans devoir faire trop de kilomètres.

Que vend-elle dans son épicerie ambulante ?

Dans sa camionnette, elle a aménagé 45 distributeurs et un maximum de produits locaux et/ou bio.

Vous y trouvez donc des pâtes, du riz, du quinoa, du thé, du café, des céréales, des fruits secs, de la farine, du sucre, des biscuits, du chocolat, des épices, des graines, mais aussi des cosmétiques, accessoires en tissu, produits d’entretien pour la maison. Et lorsque le temps le permet, vous pouvez même déguster une petite tasse de thé à la petite table que Nadine installe devant son petit camion.

Au-delà du zéro déchet, Nadine recrée aussi un lieu de rencontre

Comme pour les petits commerces indépendants de proximité, les rendez-vous de Nadine et sa camionnette A-Vrac-Adabra sont de nouveaux lieux où on prend le temps de parler et d’échanger.

Alors qu’aujourd’hui, plus personne ou presque ne prend le temps de s’arrêter pour bavarder, ces lieux de rencontre recréent un tissu social et convivial.

Dommage qu’elle ne circule que dans la région verviétoise…

Oui et non car Nadine me confiait qu’elle fait des émules. Plusieurs personnes l’ont contactée pour voir comment elle avait mis son projet en route car l’une souhaiterait se lancer du côté de Visé, une autre dans le namurois, une autre encore au-delà de Liège… Bref, comme le dit Nadine, il y a de la place pour tout le monde car même si elle se déplace dans 2 endroits différents chaque jour (sauf le dimanche), elle reçoit des demandes qu’elle ne peut pas toutes satisfaire.

Depuis lundi, avec sa camionnette, elle a déjà fait étape à La Reid, Heusy, Jalhay et Baelen avant Aubel, ce jeudi matin.

HORAIRES

Lun : 9h30 - 12h30 parking résidence "les cheveux d'argent" à Nivezé (chaque 1er lundi du mois) 14h30 - 18h boulangerie Cortin à la Reid et 18h45 - 20h30 Juste un moment, rue de Louveigné 88 à Remouchamps (sauf le 1er lundi du mois)

Mar : 18h30 - 20h30 avenue du chêne parking RGF à Heusy

Mer : 8h - 12h30 parking de la bibliothèque à Jalhay et de 14h - 18h30 place rue de la régence à Baelen

Jeu : 7h - 13h crèche Pom Pom Pom rue Tisman 11 à Aubel (10h-14h le 3ème jeudi du mois) et de 15h30 - 18h potager Saint-Germain à Soiron (sauf le 3ème jeudi du mois)

Ven : 16h - 19h place du marché à Sart-lez-Spa

Sam : 10h - 14h potager d'Isalie, route Zénobe Gramme à Andrimont

Dim : Fermé

Payement par carte possible (Maestro, Visa, Mastercard, Vpay)

Retrouvez ses rendez-vous sur la page facebook : A-vrac-adabra ou sur son site

Irène Brône