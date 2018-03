Les Saveurs de chez nous : Sel A la belge

Embourg

Sel A la belge

Rendez-vous à Embourg dans le quartier du Sartay avec Vincent Ronsse qui nous ouvre son atelier pour nous permettre de découvrir son produit tout à fait original : du sel à la Belge ! Comme le dit Vincent, c’est le mariage du haut de gamme de la Fleur de sel de Guérande rencontre le meilleur des produits belges…

C’est quoi ce sel A la belge ?

Au départ, il y a la fleur de sel de Guérande et ensuite, il y a le travail de Vincent qui parfume ce sel par une technique d’imprégnation avec du fromage de Herve, du chocolat de chez Darcis, des piments de la Ferme Destexhe…

Comment est née l’idée ?

Vincent est un jeune entrepreneur de 34 ans passionné de cuisine et c’est au retour d’un voyage en Toscane, alors qu’il parle gastronomie avec son épouse, qu’il renverse un pot de sel sur la table et c’est la révélation ! Fin 2015, il crée la société "à la belge" avec pour objectif de développer une gamme unique dans le monde et exclusive de Fleur de sel fusionnée avec des produits typiquement belges.

Comment est-ce que ça marche l’imprégnation ?

Vincent commence par déshydrater le produit qu’il veut mélanger au sel. Ensuite, il le mélange à la fleur de sel de Guérande et la magie opère. Il est important de pratiquer de la sorte avec de la fleur de sel qui capte littéralement le parfum du produit. Vincent explique qu’avec la fleur de sel, c’est comme s’il fait entrer les arômes dans une bille et cela, les cristaux du gros sel ne le permettent pas. Vous l’avez compris, ce sel est parfumé et imprégné d’un produit mais n’est pas aromatisé.

Vous pouvez rappeler la différence entre la fleur de sel et le gros sel ?

Ces deux sels n'ont qu'un seul point en commun : ils se forment dans la même eau. Le gros sel est un excellent sel de cuisson, et la Fleur de Sel, un excellent sel de table. La Fleur sale beaucoup moins que le gros sel. Mais l’intérêt de la Fleur de Sel réside justement dans cette faible salinité, associée à un caractère très soluble.

Mettez de la fleur de sel sur un aliment, juste avant de le mettre en bouche. Et là, la magie s’opère.

Il y a plusieurs goûts ?

Pour l’instant, il existe 10 gouts : Bleu des moines de Val Dieu, fromage de Herve, moutarde Bister, piment rouge de la Ferme Destexhe, spéculoos de chez Specul’House à Lantin, bière noire Curtius, grué de cacao de Darcis, ail et persil de chez Destexhe, basilic et tapenade noire. Il choisit des produits les plus proches possibles et qui font partie de notre patrimoine.

Les emballages sont jolis et décoratifs

Vincent fabrique lui-même les supports en bois … On peut dire qu’il est à la fois au four et au moulin car il taille, creuse et marque les présentoirs en bois lui-même, il a créé le logo, le visuel et le site internet de son entreprise et il va livrer ses revendeurs. Et tout cela est seulement une activité complémentaire. Dois-je vous préciser qu’il est très motivé.





Avec quoi on le mange ce sel A la belge ?

Tout dépend de vos goûts et de ce que vous mangez. Ces mélanges des saveurs réservent d’agréables surprises. Grâce aux suggestions de recettes de Vincent, vous pouvez vous lancer et vous inspirer pour innover dans la cuisine au quotidien. Ecoutez ses conseils (son).

A moins de 20€, vous pouvez amener un joli petit coffret de 4 sels qui épatera vos amis.

Où peut-on trouver ses produits ?

Il travaille en partenariat avec des épiceries fines et livre aujourd’hui 45 points de vente dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Toutes les adresses s trouvent sur son site mais vous pouvez également acheter en ligne.

Vincent Ronsse

Rue Pierre Henvard, 91

4053 Embourg

+32 (0)498/38.74.88

https://www.alabelge.be