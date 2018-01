Les Saveurs de chez nous : Saint Georges, La Ferme du Culot

Vous sortez de l’autoroute et quelques centaines de mètres plus loin, vous trouvez la ferme du Culot qui vous propose également sa boucherie à la ferme où Christelle et Simon vendent la viande de leurs porcs et vaches.

Une nouvelle boucherie à la ferme ?

Oui car cet établissement à ouvert ses portes au mois de juin.

Une fois de plus, l’ouverture de ce magasin c’est une sorte de diversification qui, comme l’expliquent Christelle et Simon, ce n’est pas ce magasin qui va les rendre riches mais c’est cela qui va leur permettre d’équilibrer leurs rentrées car la crise de l’agriculture n’est pas une vue de l’esprit !

Mais ce magasin, c’est aussi une valorisation de leurs productions

Oui, car si cela leur permet d’avoir un revenu supplémentaire c’est aussi valoriser leur production viandeuse et laitière. Car ils élèvent ainsi des vaches à lait, des vaches à viande ainsi que du porc labellisé Porcs Qualité Ardennes.

Mais qu’est-ce que le PQA ?

P.Q.A. est une société coopérative d´éleveurs - engraisseurs de porcs. Depuis 1989, PQA s'engage à vous proposer de la viande de haute qualité. Il regroupe également plusieurs filières dont le porc fermier, le porc plein air et enfin le porc bio. La maîtrise de toute la filière est la certitude d'apporter dans votre assiette une viande saine et goûteuse

A la ferme du Culot, les animaux sont élevés à l’ancienne ?

Oui car ils sont élevés de manière naturelle. Les porcs sont élevés sur paille avec une alimentation en grande majorité basée sur les céréales. Tandis que les vaches sont nourries avec l’herbe des près et un mélange de céréales uniquement européennes.

Parlons de ce que l’on retrouve dans le comptoir de la boucherie ?

Comme l’explique Christelle, elle ne vend que des animaux que Simon et elle ont élevé ce qui veut aussi dire qu’ils ont les animaux "de la tête au pied ", et qu’ils proposent à leurs clients des morceaux que les gens ne retrouvent pas partout. Vous y trouvez aussi bien des saucisses pur porc que du petit nerf de bœuf (un morceau à re-découvrir) que du pâté fait maison, du saucisson, du jambon… Et bien d’autres supers produits à découvrir.

Nous avons aussi parlé de vaches laitières...

Effectivement, et dans le comptoir vous allez retrouver du lait, des yaourts, du riz au lait, de la crème maison mais aussi des produits d’autres producteurs locaux comme le beurre, des confitures, des pommes de terre, du sirop, de la bière…

D’autres projets encore pour ces deux agriculteurs ?

Bientôt vous allez aussi pouvoir y déguster de bonnes glaces maison au lait de leurs vaches.

Petite précision, comme il faut le temps d’entretenir les animaux et la ferme, de produire les produits de boucherie et de laiterie, le magasin est ouvert uniquement le vendredi et le samedi. A noter qu’il sera fermé le 19 et le 20 janvier ainsi que le 26 et 27 janvier. N’hésitez pas à pousser la porte de la boucherie à la ferme du Culot dès le début février et profitez-en pour effectuer vos achats chez les producteurs locaux comme chez l’Artisan du café à Verlaine, les légumes de la ferme Destexhe, les soupes et compotes des Saveurs Naturelles… Et tant d’autres productions locales !

Ferme du Culot

Chaussée Verte, 155 – 0476 67 69 17

Facebook: Ferme du Culot