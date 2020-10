Les Saveurs de chez nous : prenez soin de votre santé avec les savoureux jus frais de Paulette !

L’hiver s’installe doucement, la Covid ne nous lâche pas, un petit coup de peps est le bienvenu ? Découvrez les jus de fruits et de légumes pressés à froid par François et Maxime dans leur atelier installé dans les Hauts-Sarts de Herstal.



Est-ce un nouveau concept ?

L’idée est lancée en 2016 par Pauline, l’épouse de Maxime, mais depuis septembre 2019, c’est au tour de François et de Maxime de prendre la relève.

Ce qui est tout à fait innovant, c’est le fait de presser les fruits et les légumes à froid sans passer par une centrifugeuse mais par un extracteur avec un système de vis sans fin.





Quel est l’avantage de ce type d’extraction ?

Pour obtenir des jus riches en vitamines et minéraux un extracteur de jus avec une rotation lente évite l’échauffement des aliments, or les vitamines sont extrêmement sensibles à la chaleur. Chez Paulette, c’est ce type d’extraction qui est employé à l’aide d’une presse hydraulique, qui extrait le jus sans le chauffer ou l’exposer à l’air, ce qui préserve les enzymes, minéraux et autres vitamines. Ce sont clairement des jus santé.

On pourrait se dire qu’avec l’hiver nous mangerons plus de soupes et donc plus de légumes…

Effectivement mais à quantité égale, on estime que les jus Paulette sont 15 fois meilleurs car les aliments ne sont pas chauffés ni dilué dans l’eau. A titre indicatif, une petite bouteille Paulette contient 300-400 grammes de fruits et légumes. C’est donc un chouette moyen pour faire le plein de vitamines.

Ce sont clairement des produits santé !

C’est le but poursuivit par François et Maxime mais ils ne s’arrêtent pas là car ils veulent aussi que leurs jus soient savoureux et qu’ils séduisent toutes les générations. Maxime me confiait qu’il a même vu un bébé boire un jus de Paulette dans son biberon ! Précision de taille : ces jus sont garantis sans adjonction de sucre !

Ces jus sont-ils préparés à partir de produits locaux ?

Pour ce qui est des produits de saison comme les pommes ou les poires en cette saison, ils viennent de chez nous (Dalhem) mais pour ce qui est des agrumes ou des racines de ginseng, les ananas ou les racines de curcuma, il est clair que cela ne pousse pas chez nous.

Puisque ces jus sont extraits à froid, j’imagine qu’ils ne sont pas pasteurisés ?

Ils sont conservés par un système de haute pression qui permet une conservation d’un mois à condition de ne pas casser la chaîne du froid (entre 3 et 7°) et de les conserver à l’abri de la lumière qui est l’ennemie des vitamines.

Venons-en aux goûts ?

Il y a d’abord ce que Maxime appelle " les classiques " : Summertime : ananas – pomme- menthe

Vitality : pomme carotte gingembre curcuma citron ; Beauty green : pomme citron fenouil brocoli épinards ; No stress : orange carotte citron betterave gingembre et Sunshine : orange citron. A cela il faut ajouter les jus de saison comme celui que vous allez découvrir le mois prochain : poires et mandarines ou le Sunset : orange, pamplemousse, ananas, gingembre et citron.

On peut en faire une cure…

Effectivement et quand vous les commandez tous les mélanges vous sont permis à condition de les commander par pack de 6 minimum pour le prix de 20€.

Vous les retrouvez dans les stations essence, chez certains traiteurs, épiceries… Bref, toutes les adresses sont sur la page Fb de Paulette.

Dans les entreprises, Paulette peut aussi vous proposer un frigo rempli de leurs jus à destination des employés et fin novembre le webshop sera en ligne.

N’hésitez pas à contacter François ou Maxime pour toute demande.

Paulette

Première Avenue 22/40 4040 Herstal, Belgique

0494 91 55 99

Page Fb : Paulette