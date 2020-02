Les Saveurs de chez nous : Pain & Mocktails

Vous aimez le bon pain ? Découvrez les farines de chez nous avec Histoire d’un Grain à Thimister. Vous participez au mois sans alcool ? Laissez vous tenter par la gamme de boissons sans alcool d’Univers Drink à Liège.

Thimister - Vous êtes-vous déjà intéressé à l’origine des farines de vos pains ? C’est à cette question que la coopérative Histoire d'un grain a voulu répondre en proposant des céréales et farines du Pays de Herve. Cette coopérative meunière et agricole est engagée dans la réinsertion de céréales locales de qualité.



Cette coopérative produit de la farine ?

Son objectif est plutôt d’être le chaînon manquant entre les agriculteurs céréaliers bios et les boulangers. Le constat des 4 amis (Caroline, Mathilde, Guillaume et Renaud) à l’origine de la coopérative Histoire d’un Grain c’est que même pour les farines bios, la production belge est très faible et la plupart des farines proviennent des pays de l’Est et principalement d’Ukraine. Or, nous possédons de bonnes terres pour ce type de cultures.



Au-delà de la qualité des sols, il y a aussi la spécificité des grains

Et la jeune coopérative (2018) travaille aussi sur cet aspect en retournant vers des céréales plus rustiques et mieux adaptées à nos climats que les grands standards de l’industrie agro-alimentaire. D’ailleurs, Renaud Keutgen, un des 4 mousquetaires paysans boulangers, rappelle que ce type de production ne correspond pas aux critères et l’industrie et c’est peut-être cela qui est important.



Pourquoi est-il important de retourner vers d’autres céréales ?

D’un point de vue écologique, elles sont plus résistantes et mieux adaptées mais en plus, la farine ainsi obtenue convient beaucoup mieux aux personnes intolérantes au gluten, sans avoir été modifiées, ces céréales sont naturellement pauvres en gluten. Ajoutez que si vous en fabriquez du pain au levain, bien des personnes intolérantes pourraient à nous nouveau manger de ce type de pain.



Un mot du pain au levain ?

Le pain au levain est meilleur pour la digestion qu’un pain à la levure car lors de la fermentation, le levain digère certaines bactéries, dont les acides phytiques, pas toujours idéales pour notre organisme. Tout en digérant ces bactéries, le levain apporte également plus de vitamines et de minéraux. Autre avantage, ce pain peut se conserver beaucoup plus longtemps et personnellement je le conserve une semaine entière dans une boite métallique. Ce pain étant très nourrissant, je choisis de le trancher moi-même afin de pouvoir couper des tranches plus fines.



Revenons-en à l’Histoire d’un grain et à leurs farines…

Car une fois leur les grains moulus et la farine obtenue, il faut trouver des boulangers pour la travailler. A l’heure actuelle, plusieurs boulangeries proposent des pains confectionnés à partir de ces farines du plateau de Herve. D’autres ne demandent qu’à pouvoir entrer dans ce créneau et nos 4 amis rencontrent de plus en plus de fermiers (paysans) qui souhaitent en revenir à ces céréales… Au bout du compte, c’est tout un maillage qui se remet en route.



N’est-ce pas un retour dans le passé ?

Evidemment mais c’est aussi une belle avancée tant en matière de respect de l’environnement qu’en terme de qualité du produit fini.

Savez-vous que jusqu’au 16e siècle, les habitants de Clermont et de Thimister cultivaient dans leurs champs, tout autour des villages, différentes sortes de céréales (seigle, froment, épeautre, blé…).

Il nous retrouver le savoir et savoir-faire de la culture de céréales anciennes aux semences diversifiées. Une fois que vous avez les céréales il faut également les moudre sans les échauffer et tout cela prend du temps…



Et la confection du pain au levain prend également du temps…

Ces pains lèvent généralement durant de longues heures. Un exemple concret avec les pains au levain et farines bios de Jean Galler (Chez Blanche) ses pains paysans lèvent pendant 72 heures !! Tandis que le pain liègeois lève doucement pendant 2 jours.



Boulangeries travaillant avec les farines d’Histoire d’un Grain :

- Pomme de Pain à Magnée, rue Fonds de Forêt 33 au 0495 70 98 31

- Vent de Terre : Rue d'Angleur 92, 4130 Esneux au 0470 58 16 02

- Autres adresses vont rapidement rejoindre ces adresses.



Vous voulez en savoir plus : Cliquez ici