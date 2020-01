Les Saveurs de chez nous : Olives et baba

Liège : Une huile d’olive de grande qualité

Les oliviers ne poussent pas chez nous et pourtant, grâce à Guillaume Duchesne, vous pouvez bénéficier de tous les bienfaits d’une huile d’olive produite dans les Pouilles par de petits producteurs locaux.

C’est à une belle rencontre avec Guillaume Duchesne que je vous invite aujourd’hui. Guillaume est âgé de 23 ans et diplômé de l’université de Maastricht, e.a., en business international. Son objectif est de proposer d’huile d’olive vierge extra, venant directement des Pouilles. Sa société Occhiolina a bien l’intention de s’implanter sur le marché d’abord liégeois et de proposer une alternative à la grande distribution.



Comment ce projet est-il né ? Guillaume est-il d’origine italienne ?

Pas du tout mais il y a quelques années, ses parents ont eu l’opportunité d’acquérir une petite oliveraie dans les Pouilles et cela leur a permis de produire leur propre huile avec l’aide des artisans locaux. Ensuite ils ont agrandi cette parcelle et c’est là qu’est né le projet de Guillaume.



Il va donc encore étendre son oliveraie ?

Ce n’est pas dans ses projets mais il se voit bien augmenter sa production en " rachetant " l’huile d’autres petits producteurs locaux qui travaillent en respectant exactement ses exigences car Guillaume ne vend que de l’huile extra vierge et de toute première qualité de 1ère extraction à froid.

Pour rappel, cette mention servait à distinguer les huiles extraites à l'aide d'eau chaude. Cette méthode n'existe plus à présent.



Et ses olives sont toutes italiennes…

100% italienne et tous les oliviers poussent sur des parcelles concentrées dans le village de Vico del Gargano dans le nord des Pouilles, région réputée pour la qualité de son huile d'olive.

Mais l’huile Occhiolino possède une qualité supplémentaire : elle est 100% naturelle.



Cela veut dire ?

Occhiolino est produite à partir de fruits n'ayant pas été traités, et ce, à aucun moment. L'huile d'olive est un produit 100% naturel. Il n'y a aucun conservateur dans l'huile d'olive, encore moins dans celle d'Occhiolino. Ajoutons encore que Guillaume joue la transparence à 100% et cela se lit sur les étiquettes qui comportent de nombreuses informations.



Que peut-on retrouver comme type d’information ?

Vous retrouvez par exemple le taux d’acidité et l’indice de peroxyde (évaluation déterminant le début de la dégradation). Et puis, l’huile est millésimée car Occhiolino est produite à partir d'olives d'une seule saison. Le millésime 2019 signifie donc que 100% des olives utilisées pour produire Occhiolino sont issues d'une seule et même année.



Deux mots de la conservation ?

L'huile d'olive craint la lumière, la chaleur et l'oxygène. Protégez votre huile d'olive de ces facteurs en rangeant son contenant fermé dans un placard afin de prolonger sa durée de conservation. Occhiolino étant 100% naturelle et sans conservateur, elle se dégradera donc plus vite. Il est conseillé de consommer l'huile dans l'année pour bénéficier de tous ses bienfaits et d’une dégustation optimale. Au-delà d'un an, l'huile commencera à perdre de ses propriétés et de son goût.



Encore un mot des huiles filtrées ou pas

Occhiolino est non filtrée. Après le pressage des olives, l'huile n'a pas subi de transformation supplémentaire, afin de garder ce "jus d'olive" le plus naturel possible. Par conséquent, l'huile d'olive Occhiolino contient des résidus d'olives. Dernière petite info, nous reparlerons peut-être bientôt d’autres projets de Guillaume qui pense également à valoriser les citrons des Pouilles…



Acidité

Le taux d'acidité, mesuré en laboratoire et non au goût en bouche, désigne le pourcentage d'acide oléique. Ce paramètre mesure la qualité et détermine la catégorie de l'huile. Occhiolino affiche un résultat de 0,39%, ce qui la range dans la catégorie des huiles d’olives vierges extra (inférieure à 0,8%).

Indice de Peroxyde

Il s'agit d'un critère d'évaluation déterminant le début de la dégradation des triglycérides de l'huile par l'oxydation, qui conduit ensuite au rancissement. Une huile vierge extra doit avoir un indice inférieur à 20. Celui d'Occhiolino est de 13,5 meqO2/kg.

Les variétés

Occhiolino est composée de 2 variétés d'olives, l’Ogliarola et la Leccino, toutes deux très répandues dans la région des Pouilles. Occhiolino est constituée à 85% d’Ogliarola et à 15% de Leccino.

Liste des points de vente : Ici

Ou en ligne sur occhiolino et Guillaume vous livre en vélo dans le centre-ville.

OCCHIOLINO

Vieux Chemin de Fléron, 1

4020 Liège

tel:+32477721470

Irène Brône