Les Saveurs de chez nous : Liège, chocolats et autres douceurs...

Rendez-vous sur les hauteurs de Liège, près de Burenville où Florence et Etienne ont ouvert la Flocolaterie en août dernier.

C’est donc une nouvelle enseigne ?

Oui et non car c’est en 1955, que les parents d’Etienne ouvrent une boulangerie-pâtisserie rue du Jardin Botanique En 1976 Etienne part à Brugge pour apprendre le métier et en 1993 il reprend le flambeau… et continue l’activité. Quelques années plus tard, je rencontre Florence qui est chocolatière et tous deux décident d’installer la Flocolaterie au sein de la boulangerie.

Et enfin, l’an dernier, après d’importants travaux, ils décident de changer de quartier et de se consacrer exclusivement au chocolat et à la pâtisserie, comme le faisait son grand-père à ses débuts et ils déménagent nos activités rue Simon Radoux.

Peut-on dire que cette chocolaterie est tournée vers le futur ?

On ne peut plus car tous les produits sont issus d’ingrédients provenant de la culture de la terre. Que ce soit le cacao, la farine, les fruits, les matières grasses, le beurre, les oeufs, le lait…. Tous deux essaient de réduire au maximum leur empreinte écologique. C’est d’ailleurs pour cette raison que Florence vous suggère de venir avec vos emballages, boites ou autres contenants pour éviter d’utiliser des emballages jetables, vous aurez droit à une ristourne de 10% sur vos achats.

Et pour ce qui est des matières premières ?

Ici aussi, c’est toute une philosophie car nos passionnés refusent toutes matières premières qui pourraient contenir des OGM. Une grande partie de l’électricité utilisée est produite avec des panneaux solaires et pour le reste le fournisseur d’énergie (Cociter) ne produit que de l’électricité " verte " avec les éoliennes. Ajoutez encore à cela que dans le magasin il n’y a pas de sacs plastiques pour emballer vos achats car ils utilisent des sacs en papier kraft recyclable.

Petit clin d’œil supplémentaire, vous pouvez aussi payer vos achats avec des Valeureux, la monnaie locale liégeoise. Les transactions en monnaie locale favorise les productions régionales puisqu’elle n’est utilisée que dans notre région.

Pas mal du tout mais dans la gamme des produits que retrouve-t-on ?

Produite avec le chocolat VALRHONA (chocolat français de très grande qualité et au parfum exceptionnel produit de façon éthique et équitable), la gamme comprend des pralines, des tablettes fourrées mais également divers montages saisonniers et des mélo-cakes maison ! Parmi les pralines, vous retrouvez les traditionnelles mais d’autres plus inattendues comme celle au poivre et sel, au spéculoos, au caramel beurre salé… Mais aussi de savoureuses pâtes à tartiner sans huile de palme, évidemment !

Le tout réalisé devant les clients…

Effectivement car à la Flocolaterie, l’atelier est ouvert et tout est réalisé tant pour les chocolats que pour la pâtisserie.

Parlons-en de la pâtisserie…

Tout y est fait maison comme les croissants beurre et pains au chocolat confectionnés à partir d’une pâte feuilletée faite maison mais aussi toute la gamme de pâtisserie classique, des éclairs aux tartes aux fruits… L’assortiment varie en fonction des saisons, du temps disponible pour produire dans le respect de la tradition, des matières premières à disposition…

Pour les occasions, les gâteaux Crème au Beurre ou Crème Fraîche sont réalisés selon vos désirs, personnalisés en fonction vos idées.

La Flocolaterie

Rue Simon Radoux, 19 - 4000 Liège

Tél.: 04/223.57.79

SMS: 0477 189 122

HORAIRES : du mercredi au vendredi de 10:00 à 18:00, le samedi de 08:00 à 16:00