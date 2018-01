Les Saveurs de chez nous : Les salaisons du Père José à Lierneux

Depuis 1968, José Michel, en bon passionné ne cesse d'apprendre son métier et de la transmettre, pour mieux nous le faire découvrir et déguster. En 1989, après avoir effectué un parcours sans faute, il ouvre son établissement au centre de Lierneux et deux ans plus tard, c’est la naissance de son service traiteur. Ses projets ne s’arrêtent pas là et José a plus d’une corde à son arc dont celle des Salaisons du Père José.

Beau parcours et plus d’une distinction…

Effectivement car il est président de l’association des bouchers de Liège et environ, membre de la confrérie des saveurs de la Lienne et membre de l'Association des Traiteurs et Entrepreneurs de banquets du Pays de Liège… Et j’en passe… Il ne manque d’ailleurs aucune occasion de représenter notre savoir-faire à l’étranger. Depuis plusieurs années, il transmet sa connaissance fine du métier à l’IFAPME de Villers le Bouillet.

Mais tout cela ne nous explique pas encore ce qu’il produit !

A côté des banquets qu’il vous concocte, il produit des salaisons artisanales qu’il confectionne à partir des meilleures viandes belges mais aussi des pâtés et toutes sortes de bonnes charcuteries selon les règles de l’art

Rencontrer José Michel, c'est découvrir un autre univers, à des lieues du formatage. C'est aller à la rencontre de vos goûts profonds.

Vous avez découvert des produits ?

Des produits mais surtout un savoir-faire dont je n’imaginais pas la finesse. Saviez-vous qu’à chaque type de saucisson correspond un boyau différent. On ne fait pas du saucisson d’Ardenne ou de la rosette dans le même boyau que le saucisson Jésus. Sans parler des saucissons cuits comme le saucisson au jambon ou de Paris. Et là, autre découverte, José m’a expliqué l’utilité des boyaux synthétiques même pour un saucisson artisanal.

On parle des salaisons

Rappelons d’abord que le salage (que l'on peut aussi appeler salaison) était utilisé dès l'Antiquité et était très utilisé lors du Moyen-Age pour conserver les aliments pendant de longues durées. Aujourd'hui, nettement moins utilisé à cause des nouvelles méthodes de conservation, on l'utilise pour donner une saveur nouvelle à un aliment

Le salage (ou salaison) est une méthode de conservation qui se base sur l'utilisation du sel. Le chlorure de sodium NaCl (sel) est utilisé pour absorber l'eau présente dans des aliments comme les fromages, la charcuterie, les poissons... Ce procédé freine considérablement le développement des microbes et des bactéries qui ont besoin d'eau pour se développer.

On associe fréquemment le salage au fumage ce qui permet de donner en même temps une nouvelle saveur à l'aliment.

Parmi les salaisons, il y a les saucissons…

Les saucissons d’Ardenne ou pas, les jambons d’Ardenne, les noix de jambon… Depuis 1996, le Jambon d´Ardenne bénéficie de l´Indication Géographique Protégée (IGP) ce qui signifie que le jambon est produit exclusivement dans une zone géographique déterminée, à savoir la province du Luxembourg et quelques cantons dans la province de Liège et de Namur. Les conditions écologiques et climatologiques de l´Ardenne, son microclimat dû à sa température humide et fraîche aux variations brusques, son sol peu fertile, lui confèrent un caractère bien particulier.

Les salaisons du Père José, ce sont aussi des spécialités ?

Faire plaisir, c'est aussi un métier, rappelle José et comme la myrtille est le fruit sauvage connu de sa région, il a décidé de la faire entrer dans ses saucissons. Comme notre homme est puriste et hyperactif, il déshydrate lui-même les myrtilles et pour avoir un ordre de grandeur, 100 kilos de myrtilles fraîches sauvages donnent 10 kilos de myrtilles déshydratées !

On comprend le prix des salaisons !

Durant le reportage télé vous allez en apprendre beaucoup sur ces salaisons. En cuisine, j’imaginais que le saucisson ne se mangeait que sur les tartines ou en apéro… Là encore José m’a étonné en proposant une recette …

L’Horécalienne

Route de Manhay n°68, 4990 Lierneux

Téléphone :080 31 92 34