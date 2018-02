Les Saveurs de chez nous : Les Caprices de Jess

Retinne

Les Caprices de Jess

Vous avez certainement dans vos connaissances ou vous êtes vous-même intolérant au lactose ou au gluten et pourtant vous avez parfois envie de douceurs et vous ne savez où en trouver… C’est là que Frédérique Leboulle entre en jeu.

Vous voulez dire que Frédérique confectionne des pâtisseries ?

Effectivement, Frédérique fabrique des pâtisseries et des confiseries sans lactose et/ou sans gluten mais aussi sans sucre… Bref, elle tente d’apporter une réponse aux personnes qui sont intolérantes et qui voudraient quand même s’octroyer de petites douceurs.

Comment a-t-elle eu l’idée de se lancer dans ce créneau ?

Comme souvent, l’idée est née par hasard. A l’âge de 40 ans, Frédérique découvre qu’elle est intolérante au lactose. Comme tout le monde, elle fait le tour des rayons dédiés aux produits exempts de lactose et là, elle se rend compte que le choix est limité. Elle commence à confectionner de petites douceurs pour elle… Elle les partage avec son entourage et c’est le début de l’aventure !

Elle lance sa petite entreprise ?

Oui mais Frédérique est comptable et a un job qui l’occupe à temps plein, c’est donc après journée qu’elle pâtisse. Pour que tout soit fait dans les règles de l’art, elle a aménagé un petit atelier en respectant les règles de l’Afsca et entre chaque production, elle renettoie à fond tout son atelier afin d’éviter toute contamination. C’est ainsi que lorsqu’elle fabrique des douceurs sans lactose, dans la foulée elle ne confectionne pas des desserts sans gluten. Elle prend d’abord le temps de tout nettoyer avant de se lancer dans de nouvelles préparations.

Que peut-on imaginer comme desserts pour intolérants ?

Pas mal de choses… Cela va des macarons aux gaufres de Liège en passant par les Tiramisu, les cookies, les nougats, les orangettes, le massepain enrobé…

Comme vous le voyez, ce n’est pas le choix qui manque !

Comment faire si je veux lui commander quelque chose ?

Vous appelez Frédérique ou vous la contactez par Facebook et vous lui expliquez votre intolérance. A partir de là, notre pâtissière vous fera des propositions qui seront adaptées à votre intolérance. Par ailleurs, vous pouvez aussi arriver avec une idée précise et demander à Frédérique s’il est possible de l’adapter.

Vous voulez dire que les enfants intolérants peuvent aussi fêter leur anniversaire ?

Comme tous les autres enfants ! Ce qu’ils adorent par-dessus tout, ce sont les tiramisus sans lactose et confectionnés avec des biscuits maison. Sinon, Frédérique confectionne souvent des plateaux d’un assortiment de ses douceurs et chacun y trouve son goût.

Cela c’est pour les intolérants mais est-ce que tout le monde peut en manger ?

C’est là l’avantage des produits de propose Frédérique car tout le monde peut en manger mais surtout, tout le monde adore cela car il est souvent impossible de goûter la différence entre un produit traditionnel et un pour intolérants.

Juste une question, pourquoi les Caprices de Jess alors qu’elle s’appelle Frédérique ?

Jess, comme sa fille Jessica et Caprices parce que c’est suite à un " caprice " de la vie que Frédérique s’est lancée dans l’aventure et aujourd’hui, elle est toujours à l’affût de nouvelles recettes pour agrandir son choix.

Où peut-on retrouver ces Caprices ?

D’abord chez Frédérique, pour cela il vous suffit de l’appeler ou de prendre contact via sa page facebook. Ensuite, vous la retrouvez sur des marchés et manifestations ponctuelles et enfin, bientôt vous allez retrouver ses produits dans les rayons du Cora grâce à une collaboration avec les Services Agricoles de la Province.

Fondant au chocolat sans lactose

Ingrédients (4 personnes)

50g de farine

3 œufs

125g de sucre

100g de beurre

200g de chocolat noir

Faites fondre le beurre et le chocolat ensemble.

Ajoutez les autres ingrédients, mélangez bien.

Beurrez un moule et faites le cuire 15 minutes à 200°C (voire 12 pour un fondant coulant).

Cookies aux pépites de chocolat sans gluten

220g farine de riz

200g chocolat noir

120g cassonade

125g beurre

1 oeuf entier

1/2 sachet levure chimique

sachet 1 pincée sel

Préchauffez le four à 180 °C.

Concassez le chocolat en grosses pépites.

Coupez le beurre en dés et malaxez-le avec la cassonade.

Mélangez ensemble la farine, le chocolat, la levure chimique et le sel. Ajoutez dans le saladier avec l’œuf.

Malaxez pour obtenir une pâte homogène. Façonnez des boules et aplatissez-les un peu entre vos mains.

Déposez-les à intervalles réguliers sur une plaque couverte de papier cuisson.

Enfournez 10 min puis laissez refroidir les cookies sur une grille.

Pour plus d'informations :

Page Facebook : Aux Caprices de Jess

Mail : auxcapricesdejezz@gmail.com

Téléphone : 0496/41.52.37