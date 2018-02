Les Saveurs de chez nous : La ferme Demoitié

Ouffet

La Ferme Demoitié

L’endroit est magnifique, la campagne y est vallonnée et les vieilles fermes en pierre de pays y sont magnifiquement conservées… C’est là, à Ouffet que j’ai rencontré Sébastien Demoitié dans sa belle ferme où il fabrique du beurre au lait cru, des yaourts, du lait… Le tout en bio !

Sébastien est donc éleveur ?

Oui et les vaches laitières y sont chouchoutées. Il a fait le choix de nourrir ses vaches avec de l'herbe, des légumineuses et des céréales bio, le tout produit par ses soins. Et chaque jour, dès que la météo le permet, ces belles des près gambadent dans les prairies avoisinantes.

Vous dites que Sébastien produit tout en bio ?

On peut dire que l’agriculture pratiquée par les Demoitié est une agriculture militante et qui va de l'avant, les Demoitié osent sortir de leur ferme pour demander des prix plus justes et c’est bien normal. Sébastien travaille en coopérative avec 50 agriculteurs bio, cette coopérative c’est Biolé qui leur permet de mieux valoriser leur lait. Toutefois, il garde une partie du lait qu’il transforme en fromage frais, en yaourt ou encore en beurre au lait cru.

Sinon que fait la coopérative Biolé avec le lait de ces fermiers ?

D’abord, elle rémunère plus justement les fermiers dans un contexte ou le prix du lait est dicté par l’industrie et la grande distribution. Biolé amène aussi une partie de ce lait dans quelques fromageries qui confectionnent ainsi une quinzaine de fromages de tous types.

Pour ce qui est de ses productions, comment Sébastien les vend-il ?

D’abord dans un magasin qu’il a aménagé dans sa ferme et où il vend ses yaourts, beurre salé ou doux, maquées, fromages frais … Mais aussi des produits locaux avec entre autres un grand assortiment de fromages régionaux mais aussi : légumes, confitures, jus, tapenades, miel, lait, bières régionales, poulets frais, produits du canard, etc. Le magasin est ouvert tous les samedis de 9 à 17h.

Mais il distribue également ses produits par le PointFerme qu’il héberge dans les vastes locaux de sa ferme.

Vous nous rappelez ce qu’est le PointFerme ?

PointFerme est une coopérative à finalité sociale regroupant des producteurs du Condroz liégeois. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur mode de culture. Ils pratiquent soit une agriculture biologique, soit l'agroforesterie, soit l'agriculture raisonnée.

PointFerme est une coopérative ouverte à tous les agriculteurs de la province de Liège. Régulièrement, de nouveaux coopérateurs viennent renforcer et augmenter la diversité de produits. Les Points Ferme sont des points de regroupement de consommateurs : lieux de travail, associations, commerces de quartier, écoles, ... Là où vous décidez de le créer. Pour développer votre Point Ferme, il vous suffit de trouver minimum 5 collègues, amis, connaissances intéressées par des produits locaux et de saison. Chaque semaine, vous faites votre commande et PointFerme vient vous livrer !!

Ferme Demoitié

Lizin 2, 4590 Ouffet

0494 282 622

https://www.pointferme.be/