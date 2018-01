Les Saveurs de chez nous : La Ferme d'Artagnan à Haccourt

Lorsque l’on parle de canard en cuisine, on pense généralement au foie gras ou aux magrets. Et pourtant, il y a plein d’autres produits car comme Marc Botty le rappelle : dans le canard, c’est comme le cochon, tout est bon !

Commençons par le début de l’aventure

C’est au début des années 90 que Josette et Marc se lancent dans production spécialisée de canards, oies et poulets fermiers dans la magnifique ferme familiale. Ici, toutes les volailles sont élevées en plein air, nourries à l’herbe et aux céréales. En parallèle, Marc se passionne pour les anciennes variétés des fruitiers de la région.

La transformation des volatiles se fait sur place ?

Oui, dans un atelier agréé par l’inspection vétérinaire car à la ferme d’Artagnan, ils sont reconnus comme Centre de Référence et d’Expérimentation pour la Région wallonne. Un dossier pour l’obtention d’un IGP (Identification Géographique Protégée) est d’ailleurs en cours. Si les oies sont l’objet de toutes les attentions à la Ferme d’Artagnan, les canards ne sont pas en reste.

Pour ce qui est des canards…

Les canards travaillés à la ferme d’Artagnan sont des Mulards, le Mulard est un hybride stérile, issu du croisement entre un Canard mâle de Barbarie et une cane descendant du Canard sauvage Col vert ou " Cane de Pékin ".

Toutes les volailles sont élevées en plein air avec les meilleurs aliments sélectionnès selon des critères stricts. Marc a opté pour une alimentation saine et naturelle sans farine de viande ni de poisson, sans antibiotique ni facteur de croissance. Tous ces facteurs garantissent une viande de grande qualité.

A part de foie gras et les magrets que peut-on consommer dans le canard ?

Commençons par les cuisses de canard que vous pouvez acheter fraîches ou déjà préparées et proposées dans des bocaux stérilisés. Ensuite, il a y les gésiers chez le canard, le poulet et autres volailles et oiseaux, le gésier est une partie muscularisée de l'estomac. C'est, au même titre que le cœur ou le foie, un abat commun qu’il ne faut pas négliger en cuisine.

D’autres suggestions ?

Oui, il faut absolument découvrir ou redécouvrir les rillettes ! Les rillettes sont principalement constituées de filaments de viande confite, une viande qui a été immergée dans un corps gras lors de la cuisson. La texture des rillettes est très malléable et donc facilement " tartinable ". Celles de la ferme d’Artagnan ont cette particularité d’être composées de morceaux plus fermes, ce qui les rend très goûteuses. Vous avez un bon pain, vous ouvrez un bocal de rillettes que vous tartinez et vous accompagnez le tout d’une petite salade… Et c’est un moment de bonheur !

Et si nous parlions de la graisse de canard ?

Elle est considérée comme une bonne graisse car elle est riche en acides gras mono insaturés; (elles en possèdent moins que l'huile d'olive mais plus que le beurre).





Ses acides gras monoinsaturés ont des effets protecteur vis à vis du système cardio-vasculaire.

La graisse de canard a sa place dans une alimentation variée et équilibrée et possède une meilleure composition en acides gras que le beurre mais sont comme toutes les graisses à consommer avec modération. La graisse de canard s'utilise en cuisine comme le beurre ou l'huile. Elle supporte bien la cuisson et ne noircit pas. Mieux, elle donne aux plats un petit goût des plus agréables. On peut faire rissoler des pommes de terre ou frire des frites ou des nems dans cette graisse ou en mettre dans une soupe pour relever le goût. Si vous faîtes vos frites dans de la graisse de canard, vous pouvez réutiliser cette graisse plusieurs fois.

La Ferme d’Artagnan, c’est la caverne d’Ali Baba du bon goût…

Vous ne pouvez pas mieux dire, car à côté de tous leurs produits frais ou stérilisés (fruits, confits, confitures, rillettes, graisse, oie à l’instar…) vous avez un large panel de produits d’exceptions français ou italiens. Mais Marc aime partager sa passion et c’est la raison pour laquelle il organise des cours de cuisine pour adultes mais aussi pour les petits mousquetaires à partir de 8 ans.

La ferme d’Artagnan et les mousquetaires, c’est une longue histoire !

Ce personnage de légende, connu surtout par l'oeuvre d'Alexandre Dumas " Les Trois Mousquetaires ", a bel et bien existé ! Charles de Batz-Castelmore est né aux alentours de 1611 (ou 1615) au château de Castelmore en Gascogne, dans le Gers. Lorsqu’il monte à Paris pour y trouver la gloire, c’est sous le nom de sa mère Montesquiou d'Artagnan. Lors de la guerre de Hollande, il est tué par une balle de mousquet à Maastricht le 25 juin 1673.

A Haccourt, d’Artagnan est un peu chez lui…

D’ailleurs, la Route d’Artagnan : 1ère route équestre européenne, symbole du renouveau de l'esprit mousquetaire pour la promotion de la citoyenneté européenne, de la solidarité, de la diversité et de l'amitié entre les peuples en Europe passe par Haccourt. En vrai passionné, Marc est d’ailleurs mousquetaire et fier de l’être …Devant la ferme, Marc a installé un panneau indicateur confectionné de panneaux peints à l‘ancienne qui indiquent en lieues l’emplacement du Camp de Louis XIV, la direction de Maastricht et (évidemment) celle d’Auch en Gascogne

Poêlée de pommes de terre aux gésiers de canard confit

Un bon plat de saison, bien réconfortant, facile à faire et qui est très savoureux.

250 gr de gésiers de canard confit

500 gr de pommes de terre

1 oignon

1 gousse d'ail

1 c. à s. de persil haché

2 c. à s de graisse de canard

Gros sel et poivre du moulin

Éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux.

Dans une poêle, faire revenir les gésiers de canard. Pour le temps de cuisson se reporter à la boîte.

Une fois qu'ils sont cuits, les réserver.

Faire fondre la graisse de canard dans une sauteuse.

Ajouter les pommes de terre et la gousse d'ail écrasée.

Ajouter une pincée de gros sel et faire revenir à feu moyen pendant une bonne vingtaine de minutes jusqu'à temps que vous pommes de terre soient bien dorées à l'extérieur et bien moelleuses à l'intérieur.

Quelques minutes avant la fin de la cuisson ajouter l'oignon émincé et le faire revenir avec les pommes de terre.

A la fin de la cuisson verser les gésiers laisser chauffer le tout quelques minutés à feu réduit.

Poivrer et ajouter le persil.

Retirer la gousse d'ail et servir aussitôt.

Les qualités de l’oie

L’oie est une viande grasse : elle contient 15 g de lipides pour 100 g. Cependant, le tiers de cette graisse correspond à des acides gras mono insaturés, qui peuvent avoir des effets bénéfiques pour la santé. Consommer de l’oie, ou les produits qui en dérivent, pourrait donc prévenir les maladies cardiovasculaires. La forte teneur calorique de cette volaille (255 calories pour 100 g) exige cependant de la consommer avec modération.

L’oie possède d’excellentes qualités nutritives, puisqu’elle fournit des quantités importantes de vitamines et de minéraux. Elle apporte notamment à votre organisme du phosphore, qui joue un rôle essentiel dans la formation des os et des dents, ainsi que dans le maintien de leur bonne santé. Elle fournit par ailleurs du fer, qui est important pour le transport de l’oxygène et la formation des globules rouges. L’oie procure également d’autres minéraux, notamment du zinc, du cuivre et du sélénium.

Cette volaille est une excellente source de vitamines, en particulier celles du groupe B. Elle est de ce fait une bonne source d’énergie.



Ferme d’Artagnan, rue de Tongres 77 à Haccourt (04/379 18 36)

www.lafermedartagnan.be