Les Saveurs de chez nous : L'histoire du pain Bayard

C’est dans l’entreprise familiale de Benjamin, dans la boulangerie-pâtisserie Pelzer que je vous invite à découvrir ce qu’est vraiment le pain Bayard que l’on découvre dans plus de 140 boulangeries !

Ce pain est particulier ?

Très particulier car il est confectionné à partir d’une farine du Moulin de Statte qui travaille en collaboration avec des agriculteurs et des boulangers pour créer une filière wallonne “du blé au pain”. Tous sont engagés par la signature d’une Charte et ils certifient l’origine et la qualité du blé, de la farine et du pain.

Commençons par le début…

Il y a d’abord les Agriculteurs s’engagent à semer des blés de haute valeur boulangère et à pratiquer une culture raisonnée et contrôlée, sans insecticides. Soucieux de la sécurité alimentaire de leur produit et de la santé du consommateur, ils suivent une méthode culturale très rigoureuse. C’est le blé BAYARD.

Ensuite il y a le meunier

Qui lui s’engage à n’utiliser que du blé BAYARD, cultivé exclusivement en Wallonie. Il en assure sa traçabilité. Il élabore la farine BAYARD, sans émulsifiants, selon un cahier des charges très strict préservant les qualités naturelles du blé. Et de son côté, le Boulanger s’engage à travailler le pain Bayard exclusivement avec de la farine issue de cette filière. Il incorpore dans sa fabrication uniquement farine, eau, sel, levure et son savoir-faire. Il privilégie un pétrissage traditionnel et une longue fermentation qui permettent à la pâte de développer tout son arôme. Le résultat est la mie typique du pain d’autrefois, une meilleure conservation et un goût savoureux.

La famille Pelzer est une de ces boulangeries ?

Un peu plus que ça même car Christian Pelzer, le beau-père de Benjamin est une des chevilles ouvrières à l’initiative de cette farine et de ce mode de fabrication. Comme bon nombre de personnes, il avait la nostalgie du bon pain, celui qui nourrissait vraiment et pas de cette espère d’ouate qui ne sert qu’à tenir la confiture ! En 1998 des fermiers, négociants, moulins et boulangers décident de lancer une filière expérimentale agriculteur-négociant-moulin en vue d'assurer la traçabilité de quelques lots de blés à haute valeur boulangère. C’est ainsi que naît le pain Bayard en mai 2000.

J’imagine que Benjamin a à cœur de travailler dans les pas de Christian ?

Il est évident que lorsque vous découvrez un tel pain, vous ne vous résignez pas à faire moins bon et il en va de même pour tout ce qui est produit dans l’atelier ouvert sur le magasin. Benjamin n’utilise que des matières premières nobles et de grande qualité. De plus, tout est fait maison, y compris les viennoiseries et cela se goûte !

Travailler comme cela demande du temps…

Oui car le pain Bayard chez Benjamin lève à 3 reprises, vous imaginez le temps que cela peut prendre… Et puisque l’on parle de temps et de chiffres, savez-vous que l’année prochaine il y aura 50 ans que Christian Pelzer a levé son volet pour la première fois ! Si aujourd’hui, Christian fabrique le pain pour les anges, Benjamin assure une belle relève.

Peut-on dire quelques mots du Moulin de Statte ?

C’est une société familiale depuis 1954 qui a constamment évolué pour rester à la pointe du progrès en contrôle de qualité, en recherche ainsi qu’en production. Proche des régions céréalières de Hesbaye, il s’y approvisionne largement en blés indigènes. Leur but est de valoriser les productions régionales et participer activement au développement de la filière agro-alimentaire wallonne.

Conscient d’être un des derniers moulins wallons, il a eu à cœur de développer une filière exclusive wallonne du blé au pain et de permettre aux consommateurs, par l'intermédiaire de leur boulanger artisanal, de découvrir le Pain Bayard, le pain du Terroir Wallon.





Pelzer par Benjamin - Place Licourt 19, 4040 Herstal - Téléphone : 04 264 04 68