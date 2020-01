Les Saveurs de chez nous : L'Ame en Dinette ou le repas en bocal

Vous n’avez pas le temps de cuisiner ? L'Ame en Dinette ou le repas en bocal (Jalhay) vous propose des mix salés et sucrés à préparer en deux temps trois mouvements.

Aujourd’hui je vous propose de découvrir comment manger sain sans perdre de temps de l’entrée au dessert dans un bocal. Amandine est née dans les casseroles, comme elle dit, car pour cette petite fille de Josée Solheid, cheffe étoilée, la cuisine est plus qu’une passion.



Elle est donc aux commandes d’une cuisine ?

Oui et plus encore… Après avoir voyagé pendant 5 ans dont en Nouvelle Zélande où elle a travaillé comme cheffe dans un club de ski de haute montagne car cette instit de formation est également monitrice ski et snowboard. Une fois de retour, elle a gravi tous les échelons, de la plonge au poste de cheffe, au restaurant Le Chalet Suisse à Balmoral.



Et c’est là qu’est née l’idée de cuisiner en bocal ?

Effectivement et chaque semaine, elle vous propose de découvrir les bocaux de L’Ame en Dinette, des plats cuisinés qu’il suffit de réchauffer ou pas. Chaque semaine Amandine vous concocte une entrée, un plat et un dessert que vous pouvez commander ensemble ou à la pièce.



J’image qu’au-delà du tout fait maison, c’est aussi cuisiné sans conservateur ?

L’Ame en Dinette sont des plats cuisinés en fonction des produits de saison et à partir de produits locaux, bios quand c’est possible, mais sans conservateurs ou autres additifs mais toujours " avec beaucoup d’amour " comme le rappelle Amandine. C’est un parfait équilibre entre le gustatif, le visuel et l’écologie.



Quelques exemples des plats proposés par Amandine ?

Pour demain vous avez un velouté champignons, un vol au vent et une crêpe au praliné maison. Pour la semaine suivante, ce sera une crème de petits pois, une blanquette de veau et un crumble banane-chocolat. Ces plats ont 3 à 5 jours de conservation en fonction de ce que contient le bocal.



En pratique, comment cela se passe-t-il ?

Lors de votre première commande (par mail, FB ou Tél), vous vous acquittez de 2€ de consigne par bocal ! A la fin de votre repas, il vous suffit de garder précieusement les bocaux (joints et clips inclus). Lors de votre prochaine commande, vous n’aurez qu’à échanger les bocaux vides contre les nouveaux !

Tous les jeudis, L’Ame en Dinette vous propose un menu pour les deux semaines à venir. Vous pouvez commander chaque plat individuellement ou alors par menu complet.

Les commandes se feront jusqu’au lundi minuit et celles-ci seront prêtes à emporter le jeudi de 10h à 22h au restaurant Le Chalet Suisse où Amandine est cheffe en cuisine.



A partir de là, comment peut-on les consommer ?

Vous avez le choix et c’est très simple : les bocaux peuvent être réchauffés au micro-ondes, au four ou encore au bain-marie, après avoir enlevé le joint et les clips métalliques. Attention, certains plats ne doivent pas être réchauffés, par exemple les desserts.



Amandine peut-elle s’adapter aux régimes particuliers ?

Vous pouvez demander des plats végétariens ou d’autres adaptés aux régimes sans gluten et ou sans lactose, L’Ame en Dinette s’adapte.



Quelles informations retrouve-t-on sur les bocaux ?

Vous avez d’abord le nom de plat, les allergènes éventuels, le poids net et la date de création. J’ajoute encore que les portions sont bien pesées car un plat fera entre 500 et 600gr. Il faut être un bon mangeur !



Dernière petite chose ?

A L’Ame en Dinette comme au restaurant Le Chalet Suisse chacun vous une vraie passion pour l’écologie et pas mal de choses sont mises en place. C’est ainsi que les œufs proviennent de leurs poules, que les déchets vont au compost, au resto les sets de table sont supprimés, des pailles inoxydables sont proposées pour diminuer la consommation de plastiques.

L’Ame en Dinette

Route de Balmoral 35 (non loin de la sortie d’autoroute)

4845 Jalhay

0499 50 21 84