Les Saveurs de chez Nous : Elevage du Mont des Brumes à Stavelot

Un bon poulet à qui on a donné le temps de s’engraisser doucement ou une bonne viande gourmande d’un veau élevé sous la mère, cela vous tente ? Passez voir le fabuleux travail de Harry dans sa ferme du Mont des Brumes à Stavelot.

Elevage du Mont des Brumes

On peut dire qu’Harry Raven a ses bêtes dans le sang car depuis qu'il sait marcher, il court derrière les vaches. Déjà gamin, il aidait son grand-père à la ferme mais quand il a pris sa pension, Harry a continué chez un voisin. Tandis que d’autres rêveraient d’un vélo ou d’un nouveau GSM, pour le remercier de son aide, Harry a reçu son premier veau qu'il a élevé avec amour. Par la suite, il a acheté une femelle et c’est ainsi que petit à petit il a constitué son troupeau qui a grandi ...

Harry élève donc des vaches ?

Il faut d’abord rappeler que notre passionné est électromécanicien de formation même si sa passion pour les animaux l’emporte. En plus des vaches, Harry propose aussi des poulets de chair gaulois et du veau élevé sous la mère.

Pour ce qui est des poulets, Harry les élève pendant 12 à 13 semaines alors que les poulets standard sont vendus après 35 à 40 jours. De plus, notre homme les nourrit aux grains bio et change la paille du hangar chaque jour. Il a même reçu les félicitations de l’Afsca !

Pour les vaches et les veaux, comment cela se passe-t-il ?

Son troupeau se compose de 90 bovins de race Limousine et Simmenthal qui pâturent autour de la ferme ce qui donne une merveilleuse viande persillée.

Ce qu’il est un des seuls à pratiquer en Belgique, c’est l’élevage du veau sous la mère. Cela veut dire Un veau sous la mère est un veau de race à viande nourri au pis des vaches toute sa vie. Cette méthode d’élevage est encore pratiquée en France dans le grand Sud-Ouest. La spécificité du Veau Sous La mère est liée à un mode d’élevage traditionnel et artisanal. Les veaux naissent et sont élevés dans de petites exploitations familiales où le savoir-faire est transmis de génération en génération.

Chez les Raven on aime la nature…

Si Harry s’est lancé dans l’élevage, son frère Sammy pratique le maraîchage à la ferme et vend ses productions par SMS. Il vous suffit de vous enregistrer auprès de lui et chaque semaine, vous recevez un SMS avec les productions. Vous réservez et vous enlevez le colis pendant le w-e.

Où peut-on retrouver tous ces bons produits ?

Pour ce qui est des poulets gaulois, vous pouvez les acheter dans les magasins de Petits Producteurs Locaux ou directement à la ferme. Pour les colis de viande de veau, vous réservez votre colis de 10 K° par mail et Harry vous averti de la date d’enlèvement. Vous pouvez également retrouver cette viande chez certains bouchers partenaires.

En toute modestie, Harry explique : " Je ne fais rien d’exceptionnel, je fais juste les choses sans tricher, je ne serai jamais riche pourtant... La richesse que l’on a c’est le retour de nos clients, contents, qui retrouvent le vrai goût des choses ! "

Le veau sous la mère c’est :

Le veau sous la mère, c’est une viande rosée infiltrée de gras, ce qui lui confère tendreté, jutosité et un goût exceptionnel.

De race limousine est reconnue pour sa rusticité, instinct maternel prononcé et sa qualité bouchère reconnue.

Son alimentation est 100% locale et composée de lait, de foin et d’un complément en céréale dont tout est produit sur l’exploitation. Pas de soja!

Harry Raven 0498 40 35 33

Hameau de Neuville 32

4970 Stavelot

harry.raven@hotmail.com